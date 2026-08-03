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La Gran Carpa

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Redacción El Economista

Monociclo. En un foro en la Cámara de Diputados convocado por Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), especialistas de la industria, la academia y la sociedad civil chocaron posturas sobre el fracturamiento hidráulico en México. Mientras exdirectivos de Pemex y la industria privada propusieron explotar yacimientos no convencionales mediante incentivos fiscales y alianzas para reducir la dependencia del gas estadounidense, investigadores de la UNAM y ONGs advirtieron sobre los riesgos ambientales, altos costos y la necesidad de priorizar energías renovables.

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