Monociclo. En un foro en la Cámara de Diputados convocado por Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), especialistas de la industria, la academia y la sociedad civil chocaron posturas sobre el fracturamiento hidráulico en México. Mientras exdirectivos de Pemex y la industria privada propusieron explotar yacimientos no convencionales mediante incentivos fiscales y alianzas para reducir la dependencia del gas estadounidense, investigadores de la UNAM y ONGs advirtieron sobre los riesgos ambientales, altos costos y la necesidad de priorizar energías renovables.