Estación migratoria Siglo XXI acumula historial de motines

Un conato de motín registrado la noche del sábado en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, derivó en un operativo de fuerzas federales y militares para controlar la situación, mientras organizaciones defensoras de personas migrantes denunciaron nuevamente condiciones de hacinamiento, retenciones prolongadas y presuntas violaciones a los derechos humanos en el centro de detención migratoria más grande de América Latina.

Según información del Instituto Nacional de Migración (INM), la protesta comenzó luego de que personas extranjeras manifestaran su inconformidad por el avance de sus procedimientos migratorios. Durante los disturbios se reportó el intento de incendiar una colchoneta al interior de las instalaciones.

Además se detalló que durante la actuación conjunta con autoridades estatales y federales no se registraron personas lesionadas y aseguró que el operativo se realizó con respeto a los derechos humanos. Asimismo, indicó que los dos señalados como presuntos responsables de los disturbios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La prensa local indicó que el incidente inició alrededor de las 22:00 horas y se prolongó por aproximadamente dos horas y media. Además, el orden se restableció hacia las 00:30 horas del domingo, 2 de agosto.

Como resultado de la intervención, dos ciudadanos venezolanos, identificados como Henderson Villaroel Chopite y Howard David Caballero, fueron detenidos y trasladados a Tuxtla Gutiérrez.

El INM informó que durante la actuación conjunta con autoridades estatales y federales no se registraron personas lesionadas y aseguró que el operativo se realizó con respeto a los derechos humanos.

La Estación Migratoria Siglo XXI ha sido objeto de reiterados señalamientos por parte de organizaciones debido a presuntas condiciones de hacinamiento, demoras en los procedimientos migratorios y denuncias por violaciones a derechos humanos.

Eventos anteriores

La estación no es la primera vez que se encuentra en el ojo del huracán, se han registrado al menos cinco eventos previos de fugas, motines y protestas.

En abril del 2019, más de 1,000 personas se amotinaron, tomaron control de las instalaciones y cerca de 1,300 migrantes se fugaron.

En el mismo año, pero en agosto, un grupo de migrantes se amotinaron e irrumpieron en la zona administrativa lo que trajo destrozos en inmobiliario e infraestructura lo que forzó la suspensión de servicio.

Otro de los eventos ocurrió en noviembre del 2022 cuando migrantes se amotinaron lo que derivó en un despliegue de un operativo para retomar el control.

Fallas en política migratoria

Rodolfo Cruz Piñeiro, investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que refleja problemas estructurales del sistema migratorio mexicano que persisten desde hace varios años y que podrían repetirse si no se revisa tanto la operación de las estaciones migratorias como la política de detención y deportación de personas en movilidad

“No es la primera vez que ocurre un motín en la Estación Siglo XXI. Ya había habido problemas anteriormente y los testimonios de migrantes hablaban de condiciones que no eran aptas”, afirmó en entrevista con El Economista.

A su juicio, México enfrenta una presión derivada de la política migratoria estadounidense, al aceptar el retorno de personas deportadas para posteriormente gestionar su repatriación.

El investigador sostuvo que las personas migrantes retenidas enfrentan un deterioro psicológico importante debido a la incertidumbre sobre su situación jurídica.

Detalló que diversos estudios han documentado cuadros de ansiedad, depresión y estrés postraumático entre quienes permanecen detenidos durante varios días sin conocer el estado de sus procedimientos migratorios.

Para Cruz Piñeiro, la solución requiere cambios de fondo y no únicamente mejoras operativas en las estaciones migratorias.

También planteó fortalecer la capacitación de los funcionarios encargados de los procedimientos migratorios y mejorar las condiciones de alojamiento de las personas detenidas.

“Es necesaria una revisión profunda tanto de la política migratoria como del funcionamiento de las estaciones”, afirmó.