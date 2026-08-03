Pemex logra utilidad de 18,024 millones de pesos en el segundo trimestre

Gracias al incremento en sus ingresos, a una utilidad cambiaria favorable y menores gastos de administración y distribución, Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo un rendimiento neto de 18,024 millones de pesos en el segundo trimestre del año, según sus indicadores al cierre de junio pasado.

En el periodo, las ventas totales ascendieron a 510,443 millones de pesos, monto que es el segundo mayor para la empresa durante un periodo similar en su historia -sólo después del 2022- además de que mostró un aumento de 30.3% anual y logró su mejor nivel en los últimos 14 trimestres.

En este segundo cuarto del año, las operaciones de la empresa la redituaron en una utilidad cambiaria del peso frente al dólar estadounidense por 49,267 millones de pesos, lo que también le dio un respiro a sus finanzas, aunque inferior a los 134,685 millones de pesos que obtuvo por este concepto el año pasado.

En tanto, los gastos de administración y distribución de abril a junio de este año sumaron 51,411 millones de pesos, con una reducción de 17.7% en un año.

Los impuestos erogados que principalmente se conforman por el derecho petrolero para el bienestar a una tasa de 30% sobre el valor de la comercialización del petróleo y 11.6% para el gas natural, sumaron 70,290 millones de pesos, lo que significó un aumento de 48.6% en comparación con la aportación realizada hace un año, por un mayor precio del petróleo utilizado para la determinación de los derechos de extracción de hidrocarburos, afirmó Pemex.

Los indicadores de la firma mostraron que su costo de ventas para el segundo trimestre aumentó en 8.5% en un año para colocarse en 370,733 millones de pesos en 2026.

Este costo se elevó “debido principalmente a mayores compras de productos, una mayor variación de inventarios y mayores cargos por deterioro de derechos de uso, depreciación y amortización, efectos parcialmente compensados por una disminución en el deterioro de activos fijos y menores pozos no exitosos, compras de crudo a terceros y gastos de conservación y mantenimiento”, aseguró Pemex en su reporte.

De esta forma se llegó a la utilidad bruta de 139,710 millones de pesos, misma que fue 2.7 veces el rendimiento de 50,173 millones de pesos del segundo cuarto del 2025. Así, Pemex logró el resultado positivo para el periodo: de 18,024 millones de pesos, monto 70% menor a la utilidad neta de 59,516 millones de pesos del mismo lapso del 2025.

“Este resultado se explica principalmente por mayores ventas, una disminución en el deterioro de activos fijos y menores gastos de transportación, distribución y venta, así como gastos de administración, efectos parcialmente compensados por mayores compras de productos, mayores impuestos y derechos, un mayor costo por instrumentos financieros derivados y una menor utilidad cambiaria”, explicó Pemex.

Semestre en números rojos

Sin embargo, la petrolera del Estado volvió a los números rojos en el cierre del primer semestre, en que reportó una pérdida neta de 27,968 millones de pesos en contraste con la utilidad de 16,187 millones de pesos que logró de enero a junio del 2025.

Lo anterior a pesar de que sus ingresos aumentaron 11.3% de un año a otro, luego de que éstos ascendieron a 876,138 millones de pesos en la primera mitad del 2026.

Pero en esta primera mitad del año, su costo de ventas creció 3.1% interanual, situándose en 647,724 millones de pesos en el acumulado de enero a junio de este año.

Por otro lado, aumentó en 12.4% los impuestos que erogó al erario, mismos que se situaron en 117,345 millones de pesos.

Menor deuda

La estatal petrolera presumió en sus reportes que su deuda financiera se redujo en 11.6% en contraste con la que registró en la primera mitad del 2025, y este año cerró en 1.353 billones de pesos.

“Al 30 de junio de 2026, la deuda financiera registró un saldo de USD 77.5 mil millones, una disminución de 9.1% respecto al cierre de 2025”, resaltó, “además, la deuda de corto plazo redujo su participación en la deuda total, disminuyendo las presiones financieras inmediatas y fortaleciendo la flexibilidad financiera de la empresa”.

En cuanto a recurso financieros, Pemex detalló al mercado que cuenta con líneas de crédito revolventes para la administración de liquidez por 4,150 millones de dólares y 19,000 millones de peos. Al 30 de junio de 2026, se encontraban disponibles 3,350 millones de dólares y la totalidad de las líneas en pesos.

Al cierre del segundo trimestre del año, el saldo de ingresos antes de impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por su sigla en inglés) fue de 144,200 millones de pesos un incremento de 89.9% en un año, asociado principalmente a mayores ventas y al desempeño operativo del periodo, según Pemex.