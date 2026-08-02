Persiste huachicol de agua: detectan casos en 4 estados

Desde el 1 de enero hasta el 30 de julio del 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha detectado casos de huachicoleo del agua en al menos siete ocasiones en cuatro estados: Oaxaca, Baja California Sur, Tabasco y Puebla.

De acuerdo con una revisión hecha en la página oficial de la dependencia, durante el mismo lapso del 2025, se informó en al menos cinco veces de operativos similares.

El primero de estos operativos del 2026 tuvo lugar el 28 de enero, cuando las autoridades clausuraron un pozo profundo que era utilizado para la venta ilegal de agua en pipas, sin contar con el título de concesión correspondiente y extrayendo cantidades de agua sin control alguno en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

De acuerdo con datos de empresas de agua en la entidad, cada unidad de 10,000 litros tiene un precio de entre 1,500 y 1,700 pesos.

En otro caso, en el norte del país, la Conagua clausuró dos aprovechamientos ilegales en Cabo San Lucas, Baja California Sur, que operaban con un gasto promedio de 16 litros por segundo cada uno.

Con lo anterior, se abastecía un promedio de 120 pipas por día, equivalentes a aproximadamente 8,400 metros cúbicos por semana.

La dependencia federal recordó que el acuífero Cabo San Lucas registra actualmente un déficit de 24 millones de metros cúbicos anuales, por lo que la extracción irregular de aguas nacionales agrava la condición de sobreexplotación.

Asimismo, en marzo pasado la dependencia implementó operativos de cateo en domicilios señalados por la venta irregular de agua en pipas en Oaxaca.

En los sitios se encontraron pozos profundos con infraestructura de explotación comercial y también se inhabilitaron dos pozos y una cisterna, que quedaron bajo resguardo federal.

En San Pablo Xochimehuacan, Puebla, el pasado 6 de junio la Conagua llevó a cabo un operativo interinstitucional en el que se detuvo la extracción de un pozo y de la línea de conducción del sistema operador de agua potable del estado.

En esta última acción del sistema operador local se logró la recuperación de alrededor de 40 litros por segundo, equivalentes a casi 3 millones 500,000 litros.

Acciones

La dependencia federal, de acuerdo con datos oficiales, ha puesto a disposición un total de 11 pipas, cuatro carros tanque (camionetas de 3.5 toneladas) y un inmueble como parte de los resultados de los operativos de los que ha informado desde enero pasado.

A su vez, aunque no ha sido en todos los casos, también se han encontrado algunos señalados por el robo de agua.

Tal es el caso del operativo en San Pablo Xochimehuacan, donde, junto con agentes ministeriales y elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, detuvieron a cuatro personas que se encontraban realizando maniobras de llenado de pipas.

Las multas para la extracción clandestina están fundamentadas en la Ley de Aguas Nacionales, las cuales incluyen sanciones de hasta 30,000 UMA, equivalentes a más de 3.5 millones de pesos; clausuras, la revocación del título de concesión y el decomiso de maquinaria u obras.

En el Código Penal puede tipificarse un delito ambiental, el cual se persigue por la vía penal y sí contempla penas de prisión (típicamente de 1 a 9 años).

Otros materiales

La Conagua también ha reportado la clausura de obras irregulares que extraían ilícitamente materiales pétreos.

Sin embargo, estas acciones se fundamentan con base en la Ley de Aguas Nacionales y con el objetivo de preservar el patrimonio hídrico de la región.

El primer operativo fue en abril del 2026, en el municipio de Centro, donde se suspendieron construcciones no autorizadas en la zona federal del ejido José María Pino Suárez y se frenó la extracción de arena con draga en la ranchería Lázaro Cárdenas. Por último, en Cunduacán, se inhabilitó una draga dedicada a la extracción de material pétreo del cauce. En todos los casos se colocaron sellos de clausura e inhabilitaciones inmediatas.

En otro evento, en Santa María Colotepec, Oaxaca, la Conagua frenó la explotación ilícita de materiales pétreos en el lecho de ese cuerpo de agua.

La Conagua recordó que la extracción clandestina de materiales pétreos altera gravemente la dinámica hidráulica de los ríos, acelera la erosión de las riberas y pone en riesgo el ecosistema local.