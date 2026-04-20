¿El CV es aún una herramienta efectiva en la búsqueda de empleo?

Si bien el CV no es ya la única herramienta para buscar empleo si es un elemento clave para abrir puertas, aunque con el tiempo y las nuevas vacantes se suman otros factores para conseguir un puesto, de acuerdo con especialistas.

“Sigue siendo muy importante tener una carta de presentación, y el CV lo es. Aunque hay diversas áreas como diseño donde al reclutar me piden la página web o un portafolio del candidato, pero de cualquier manera cuando presento a un candidato lo presento con su CV”, explica Alexis Ibarra, headhunter y fundadora de Workxis.

La transformación del CV no sólo ha sido en formatos sino en el lugar que ocupa en el proceso de búsqueda de talento y trabajo. Por ejemplo, en el siglo pasado el curriculum era la base para entrar al mercado laboral.

“Hay un momento en los años 80 hasta 2010 todavía en que el CV casi te daba un trabajo. Esto fue cambiando y los reclutadores empezaron a darle más importancia a otras herramientas que si bien existían no tenían la misma relevancia como el CV, por ejemplo las entrevistas”, Iñaki de la Barrera, consultor en Recursos Humanos y psicólogo organizacional.

Por ejemplo, las mejoras en el formato de entrevistas por competencias basadas en la evidencia que el candidato ha tenido en otros empleos el currículum funciona como una guía.

Del CV a las entrevistas por competencias

“El CV se convirtió en una herramienta de entrada o una carta de presentación para lograr esas entrevistas y esos siguientes pasos”; añade De la Barrera.

El peso del CV escrito en un proceso de selección de personal también dependerá del tipo de vacante y área. Por ejemplo, en posiciones de nuevas tecnologías, desarrollo web, experiencia de usurio, programación, un factor clave para demostrar competencias y habilidades más allá de las palabras son el desarrollo de productos, muestras reales del trabajo que el candidato sabe ejecutar, coinciden los especialistas.

Mientras que en niveles de alta dirección, por ejemplo CEOs, el CV es una guía, pero también se valoran los contactos que tengan en la industria a desempeñarse, el “saberse vender”, es decir, destacar la importancia de dónde se han desempeñado y cómo contribuyó con sus habilidades y conocimientos.

“No conozco algo que sustituya al CV. No en estos momentos, pero los contactos, las referencias, abren puertas", añade Ibarra.

¿Cómo hacer un buen CV?

En cualquier caso, ya sea que el CV se considere clave o una demostración de habilidades y competencia sea más determinante en la búsqueda de talento, existen elementos importantes a considerar para usar esta herramienta a favor.

Ibarra sugiere abandonar el deseo de tener un currículum perfecto e ideal, los candidatos deben tener un “buen CV” que sea la base y editable para adaptarlo a la vacante a la que se postulará y cuidar que su contenido lo reflejes en las entrevistas.

Otra sugerencia es contar con un CV sencillo, sintético, pensado para pasar filtros de inteligencia artificial usado por reclutadores. Y una vez que el candidato ha conseguido una entrevista puede mandar un CV con un formato con mayor diseño y atractivo visualmente, ordenado.

“Los primeros siete segundos en los que se observa un CV es donde se decide si vas a seguir el proceso o no. Tiene que tener impacto. Utilizar palabras clave, redactarlo según la vacante, destacar las experiencias laborales de acuerdo al puesto al que el candidato se postula”, enlista De la Barrera.

“Hay que jugar con los elementos y no dejarlo en un documento muerto, sino más bien en una herramienta viva. Sigue siendo relevante, ser concretos es esencial porque también demuestra una competencia de síntesis de información”, añade.