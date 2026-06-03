Redes personales, vía importante para acceder al empleo en México  

Las redes personales son un canal importante para enterarse de vacantes en la búsqueda de empleo, en México se han posicionado como una vía eficiente para candidatos, de acuerdo con especialistas.

En México, 22.6 millones de personas encontraron trabajo a través de un familiar, un amigo o un conocido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2026. Se trata de la principal forma para acceder a un empleo.

La búsqueda de empleo a través de referencias personales es un canal efectivo para colocarse como candidato en el mercado laboral, considera Gerardo Marcías, Socio de DHR Global.

“Actualmente con todos los cambios en el mercado laboral, el tema de las referencias y de apoyarte primero con tu red de contacto, con tus amigos, familiares es bastante efectivo para posicionarse como candidato (...) allá fuera”, sostiene Macías.

Entre las ventajas de apoyarse en las referencias personales como candidato en busca de empleo, Adriana Gonzalez, headhunter-asociada, menciona la agilidad que dan al proceso.

“Definitivamente la agilidad, la rapidez con la se puede emplear (...) tal vez acorta ciertos procesos, evitar ciertas entrevistas”, explica González.

¿Cuáles son las ventajas de las redes personales?

De acuerdo con los especialistas, es importante diferenciar que una referencia personal no significa un pase automático para ser contratado ni favoritismo ni nepotismos.

“Una recomendación profesional significa que si alguien te recomendó, te señaló como una posible persona para para cumplir ese determinado rol, pero alguien debe de validar las competencias, las experiencias y la decisión final debe de estar basada en habilidades, conocimientos, incluso ajuste de del puesto”, precisa Villanueva.

Las referencias personales aportan distintas ventajas tanto para los candidatos como para los reclutadores.

Como parte de las estrategias de atracción de talento, empresas cuentan con programas de referidos, es decir, el personal que ya trabaja en la compañía puede participar refiriendo a aspirantes que considere que cumplen con el perfil solicitado.

“Les ayuda a reducir el riesgo de contratación porque es alguien que ya viene referido, alguien que ya sabe cómo se trabaja, puede hacer fit con la cultura, ayuda a mejorar también la calidad de la contratación.”, explica Karla Villanueva.

Además, se reducen tiempos en los procesos de selección y favorece la retención de talento porque se sabe de antemano “que esta persona puede convivir dentro de la cultural organización”, agrega Villanueva.

Para los candidatos, las referencias personales les permiten acceder a procesos de selección de vacantes que en un primero momento aún no son públicas.

¿Cómo manejar las referencias personales al buscar empleo?

Los cambios en los procesos de búsqueda de empleo con el uso de la inteligencia artificial (IA) para filtrar candidatos demanda que estos asuman un rol más proactivo.

Esto implica romper el tabú alrededor de comunicar a las redes de contactos que se está en búsqueda de empleo, también el acercarse a reclutadores y headhunters para enterarse de vacantes y participar en procesos de selección.

”Les recuerdo que hablen con sus contactos inmediatos porque también muchas veces tus amigos ni se enteran en qué trabajas, qué haces o si estás buscando trabajo porque también puede ser un tabú. Hay maneras de hacerlo (...) para que por lo menos te posiciones ahí afuera y las personas adecuadas sepan que estás disponible o que estarías por lo menos abierto a platicar”, agrega Gerardo Macías.

Las recomendaciones personales son una herramienta para buscar vacantes cuando se trata de perfiles junior o que requieren mucha experiencia, de acuerdo con Villanueva.

“Ayuda mucho a los roles que son jóvenes o los roles que ya son seniors muy senior, directivos, altos directivos y también para el tema de los freelancers (...) facilitan el acercamiento con los reclutadores y los tomadores de decisiones y generan confianza”, agrega.

Por su parte, Adriana Gonzalez, considera que desde su experiencia como headhunter las recomendaciones personales aplican más para trabajos operativos que para altos ejecutivos.

“No porque alguien venga recomendado significa que para mí es alguien seguro con habilidades, con la parte técnica que me puede funcionar para ciertas posiciones. Creo que esto se queda más en posiciones un tanto operativas en mi caso son posiciones más de nivel ejecutivo”, agrega González.