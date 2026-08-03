Anuncian Ciudad Salud en Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de una Ciudad de la Salud en Oaxaca, denominada Ñuu Tata ("Pueblo que cura", en mixteco), proyecto que integrará hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar y que busca convertirse en un modelo para avanzar hacia un Servicio Universal de Salud, con atención gratuita y compartida entre las tres instituciones públicas.

Durante un acto en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, la mandataria sostuvo que el complejo fortalecerá la infraestructura hospitalaria del estado y permitirá que las instituciones coordinen servicios especializados para mejorar la atención médica.

Sheinbaum informó que el proyecto concentrará hospitales de las tres instituciones federales de salud. Además del hospital del ISSSTE, cuya construcción reportó un avance del 62%, colocó la primera piedra del nuevo hospital del IMSS y anunció que posteriormente iniciará la edificación de un hospital del IMSS Bienestar para fortalecer la capacidad del Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso".

“Nuestra visión es que esas tres instituciones formen parte de lo que llamamos ‘el Servicio Universal de la Salud en México’. De tal manera que, por ejemplo, aquí en este lugar, en Ñuu Tata, se está construyendo un hospital del ISSSTE, de primerísimo nivel; un hospital del IMSS; y aquí también, lo anuncio, se va a construir un nuevo hospital del IMSS Bienestar, para darle fortaleza al Valdivieso, que está aquí en la ciudad de Oaxaca. Tres hospitales”, comentó la mandataria.

Sheinbaum aseguró que en su gobierno se ampliará la capacidad hospitalaria en 9,000 camas, al tiempo que criticó a los gobierno pasados.

“Se inventaron el Seguro Popular, que además construyó nuevos hospitales que nunca entraron en operación, como 80 hospitales abandonados que encontró el Presidente López Obrador cuando llegó”, señaló.

Ofrece espacios universitarios

El sábado pasado, también en su gira por Oaxaca, la mandataria ofreció espacios de la Universidad Rosario Castellanos a aquellos que sean rechazados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ya ayer (viernes) le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades, si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando”, indicó.