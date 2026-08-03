Producción y proceso de crudo registran ligeros aumentos

Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el segundo trimestre del año con aumentos marginales en materia operativa, luego de ligeros incrementos en sus principales indicadores: la producción de hidrocarburos en sus yacimientos y el proceso de crudo en sus refinerías.

De abril a junio de 2026, el promedio en la producción de todos los hidrocarburos líquidos, incluyendo condensados, fue de 1.658 millones de barriles diarios, lo que implicó un crecimiento de 1.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ello significó que en conjunto, Pemex elevó en 28,000 barriles diarios su extracción de petróleo y condensados en un año.

Cabe resaltar que derivado de la declinación en los yacimientos asignados a Pemex en territorio nacional, así como la falta de presión en los mismos sin que existan presupuestos adicionales para elevar su recuperación mejorada, ha provocado que desde el 2018 en que Morena asumió la presidencia del país ha caído en 11.2% la producción de hidrocarburos líquidos de la empresa pública y pese a las inyecciones de capital que el gobierno ha anunciado, la reducción ya se sitúa en 210,000 barriles diarios en ocho años.

Así, la producción únicamente de crudo tuvo una reducción anual de 0.2% en un año y durante el segundo trimestre del 2026 se situó en 1.366 millones de barriles por día, que fueron 3,000 barriles diarios menos que los reportados en el mismo periodo del año anterior.

La producción únicamente de crudo ha caído en 26% en ocho años y por la falta de diversificación de yacimientos y la dependencia hacia los activos marinos cuyos recursos van en caída, en el segundo trimestre del 2026 se produjeron ya 483,000 barriles diarios menos de crudo que los registrados en el mismo lapso del 2018.

A la vez, en el acumulado de los primeros seis meses del año, la producción total de hidrocarburos líquidos aumentó 2% anual, ubicándose en 1.655 millones de barriles diarios e incluso la producción únicamente de crudo creció marginalmente: 0.1%, para situarse en 1.367 millones de barriles por día.

Proceso de crudo al alza

En tanto, el proceso de crudo de las siete refinerías de la estatal petrolera llegó en el segundo trimestre del año a 1.008 millones de barriles por día, con un aumento de 2.9% en comparación con los 980,000 barriles diarios que reportó Pemex de abril a junio de 2025.

Cabe resaltar que gracias a las inyecciones de capital que se han realizado para modernizar el Sistema Nacional de Refinación, junto con la puesta en marcha de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco -que cumplió dos años de operación en julio- el proceso de crudo de Pemex ha aumentado en 43% en volumen desde el 2018.

Así, en el segundo trimestre del año Pemex utilizó 50% de su capacidad de refinación, aumentando desde el 42% que reportaba hace ocho años.

En materia de transformación industrial, el Sistema Nacional de Refinación tuvo un proceso de crudo de 1.073 millones de barriles por día en promedio en los primeros seis meses del año, con lo que aumentó 12.3% en comparación con el del primer semestre del 2025.

Y si se compara con el proceso de crudo que reportaba Pemex en el primer semestre del 2018, éste se ha incrementado en 65% en volumen.

En cuanto a la utilización de infraestructura, se llegó en el primer semestre a 54.2% de uso, luego de un uso de 48.3% en la primera mitad del 2025 y de que se cayó hasta 39.7% en el 2018.