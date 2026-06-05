Contactos personales: el canal más usado para buscar empleo en México, pero con riesgos 

A la hora de buscar trabajo, las mayoría de los mexicanos recurren su red personal, un recurso que abre puertas, pero también riesgos, como obtener empleos de menor calidad, limitar las ofertas y que un gran perfil no sea descubierto ni aprovechado fuera de la red, de acuerdo con especialistas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de los 41 millones de trabajadores subordinados y remunerados, 55% recurrió a familiares, amigos y conocidos para buscar trabajo. En segundo sitio está el contacto directo con el centro laboral con 13% del total.

Entre los riesgos, está el no llegar a trabajos con mejores condiciones y pausar el desarrollo laboral fuera de la red de conocidos, advierten expertas en reclutamiento.

“Si no te atreves a decir ‘qué pasa si aplico a esta superempresa que nunca había soñado’, es ahí donde se puede morir un superperfil y queda en esa red y no en el lugar donde podría estar”, advierte Yoani Aceves, Chief Talent Officer en Talenca.

Obtener un empleo por esta puerta genera sentido de pertenencia porque se está en un terreno conocido.

“Hay familias enteras trabajando en empresas, se sienten orgullosos y hay un sentido de pertenencia porque ahí trabajó el papá, el abuelo y ahora los hijos”, menciona Alexis Ibarra, headhunter y fundadora de Workxis.

Buscar trabajo por redes personales: estrategia efectiva, pero limitada

Estar en la red implica aceptar lo que en ella se considera como éxito, lo que limita el propio crecimiento profesional y personal, agrega Aceves.

Si el trabajo obtenido por esta vía es el negocio familiar es probable que este normalizada la informalidad.

“En una familia es ‘normal’ estar en un esquema muy flexible de trabajo, por ejemplo, sin prestaciones, es común. Pero lleva a no acceder a otros sitios donde hay prestaciones, seguros de vida, donde puedes crecer. Eso limita las oportunidades”, agrega Aceves.

El éxito de recurrir a las redes personales también dependerá de qué tan amplia y estratégica es para obtener contactos.

Si no se tienen herramientas y conocimientos sobre cómo buscar un empleo más allá de los contactos se frena el desarrollo laboral al sólo apoyarse en la red.

“No nos enseñan a buscar empleo y tenemos que recurrir a la red personal porque se piensa que el acceso es más rápido para llegar a una empresa”, explica Alexis Ibarra.

Ventajas de buscar empleo a través de contactos personales

Entre las ventajas de usar la red persona para buscar trabajo están la agilidad para entrar en procesos, enterarse de las ofertas del mercado laboral oculto (vacantes que no se publican) y llegar a los reclutadores de Recursos Humanos si es que no se pasa el filtro de la inteligencia artificial (IA), enumeran las especialistas.

“No hay que subestimar esas redes porque entre esos contactos puede salir ‘una joyita’ laboral”, sugiere Aceves.

Además, el tener un contacto dentro de una empresa en la que se aspira a trabajar ayuda a que el CV llegue a los reclutadores.

“Es más directa la línea para llegar a Recursos Humanos y da la certeza de que lo revisará una persona y ya sea que sí entres a un proceso o te tengan en su cartera de aspirantes” explica Ibarra.

Otra de las ventajas es la agilidad con la que se puede conseguir un empleo, sobre todo si hay una urgencia de obtener un ingreso, explica Adriana González, headhunter-asociada. “Acorta procesos y se evitan ciertas entrevistas”, menciona.

Recomiendan no descartar la búsqueda de empleo a través de la red personal y combinarla con otras vías como bolsas de trabajo, headhunters e internet.

De acuerdo con la ENOE, el 10.0% de los trabajadores subordinados obtuvo empleo porque se lo ofrecieron, 9.8% por internet y 6.4% por un anuncio en un lugar público o en medios de comunicación.