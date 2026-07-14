Día Mundial de las Habilidades de la Juventud: ¿Qué es, cuándo y por qué se conmemora?

Este miércoles, como cada 15 de julio, se conmemora el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

Instaurada en 2014 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), esta conmemoración anual busca concienciar a la sociedad sobre la importancia estratégica de dotar a las y los jóvenes de las competencias necesarias para acceder al empleo, obtener un trabajo digno y fomentar el espíritu emprendedor.

Su primera edición se celebró en 2015, impulsada por la creciente preocupación global ante las cifras de desempleo juvenil.

Bajo el lema "Competencias para un futuro común", las actividades de este año enfatizan la urgencia de diseñar e implementar programas de formación innovadores que impulsen la resiliencia, la empatía y la capacidad de las nuevas generaciones para liderar y construir una sociedad más inclusiva.

¿Por qué se conmemora?

La conmemoración de este día responde a un panorama laboral que cambia de forma acelerada. De acuerdo con la ONU, la irrupción de la inteligencia artificial, la transición ecológica y la creciente complejidad social están transformando profundamente las formas en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos.

La organización señala que para prosperar en este entorno, la juventud actual necesita un conjunto equilibrado de habilidades que combine competencias técnicas, digitales, ecológicas, socioemocionales y cívicas con aquellas cualidades humanas que la tecnología no puede sustituir.

A pesar de la necesidad de adaptación, el desempleo y la precariedad juvenil siguen siendo de los mayores retos económicos y sociales en el mundo. Según el informe Tendencias mundiales del empleo juvenil 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa mundial de desempleo de este sector descendió al 13% en 2023, su nivel más bajo en 15 años. Sin embargo, esta recuperación ha sido desigual, teniendo tasas más elevadas en ese año en regiones como los Estados árabes, Asia Oriental y el Sudeste Asiático.

El documento también señala que, en 2023, uno de cada cinco jóvenes (20.4%) se encontraba en situación de "nini" —es decir, que no estudiaba ni trabajaba—, destacando que dos de cada tres personas en esta condición eran mujeres.

Por otra parte, indica que en el caso de las personas que sí tenían un empleo, más de la mitad contaba con un trabajo en la informalidad, cifra que se eleva a tres de cada cuatro jóvenes en los países de bajos ingresos.

El papel clave de la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)

De acuerdo con la ONU, la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) resulta indispensable para responder a las demandas económicas, sociales y ambientales del presente.

Señala que al dotar a los jóvenes de habilidades prácticas para el empleo por cuenta propia o ajena, se podría incrementar la productividad, mejorar los salarios y se reducirían los obstáculos de ingreso al mercado mediante el aprendizaje práctico y la certificación formal.

Asimismo, indica que la EFTP puede ofrecer oportunidades para desarrollar aptitudes a personas poco cualificadas, desempleadas o que están fuera del sistema educativo tradicional.

A su vez, hace énfasis en que la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) se alinea directamente con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, bajo la visión de la Declaración de Incheon de promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.

Inversión en los sectores verdes y azules

Por otra parte, agrega que la inversión en sectores sostenibles como la economía verde y azul tiene el potencial de crear 8.4 millones de puestos de trabajo para 2030, pero requiere ir de la mano con condiciones de trabajo dignas, igualdad salarial y protección laboral.