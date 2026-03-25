Crece 53% la contratación de talento mexicano en el extranjero

La contratación de talento mexicano en el extranjero creció 53% en el último año, con un impulso de economías en el Medio Oriente y Europa. Nuestro país es la cuarta nación de Latinoamérica con más mano de obra con un contrato internacional, así lo muestra el Reporte de Contratación Global 2025 de Deel.

“El crecimiento mexicano prácticamente iguala al de Brasil y consolida su papel dentro del ecosistema latinoamericano de talento global”, indica la plataforma de Recursos Humanos.

Por otra parte, en 2025 la Ciudad de México se afianzó como uno de los hub de talento internacional en la región, la capital del país es la cuarta ciudad de Latinoamérica con más volumen de trabajadores contratados en el extranjero, sólo superada por Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y Sao Paulo (Brasil).

En un año, la Ciudad de México escaló dos posiciones entre las urbes de Latinoamérica con más trabajadores prestando servicios para compañías fuera del país.

“La tendencia sugiere que, aun en un contexto de trabajo distribuido, los grandes polos urbanos mantienen ventajas competitivas vinculadas al acceso a formación especializada, conectividad e infraestructura digital. Por otro lado, las políticas de regreso a la oficina en muchas empresas, también comienzan a mostrar su impacto”, destaca Deel.

Si bien Estados Unidos se mantiene como la principal economía que más busca profesionistas mexicanos, en el último año creció la demanda de mano de obra nacional desde Emiratos Árabes Unidos (+65%), Dinamarca (+56%), Brasil (+32%) y Suecia (+30%).

Los perfiles que más buscan las empresas del extranjero en México son:

Intérpretes

Desarrolladores de software

Representantes de servicio al cliente

De acuerdo con el informe de la plataforma, la tendencia de búsqueda internacional de profesionistas es bidireccional en México. El año pasado, el número de compañías mexicanas que contrataron talento en el extranjero mostró “un crecimiento sostenido”.

Colombia, Estados Unidos y Canadá se consolidan como las principales fuentes de talento para las empresas nacionales. Las compañías mexicanas buscan en el extranjero perfiles para las posiciones de desarrollo de software, representante de servicio al cliente y ejecutivo y gerente de cuentas.

“Esta tendencia confirma que las empresas mexicanas están adoptando la contratación internacional como una ventaja competitiva. Esta estrategia no solo les permite escalar operaciones con mayor agilidad, sino también acceder a habilidades especializadas y facilitar su expansión hacia nuevos mercados internacionales”, indica Deel en un comunicado.

La demanda de perfiles en el extranjero coincide con lo reportado por ManpowerGroup a través de su reciente Encuesta de Escasez de Talento, el 67% de las empresas en México tiene dificultad para cubrir vacantes, entre las posiciones más complicadas para encontrar profesionistas se encuentran: desarrollo de modelos de IA, operaciones y logísticas, atención al cliente, administrativas o de soporte y puestos vinculados con ESG.

AI trainer, el nuevo perfil que ya se demanda en el mundo

El informe de Deel evidencia una tendencia a nivel global, la búsqueda de perfiles para entrenar los modelos de inteligencia artificial: los AI trainers.

El año pasado creció 283% la contratación de estos perfiles a nivel global, estos profesionistas etiquetan datos, proporcionan comentarios y ayudan a perfeccionar los resultados de la inteligencia artificial.

Más de 300 compañías en el mundo, señala la plataforma, están contratando desde etiquetadores de datos hasta expertos en medicina y economía. Dentro de esta nueva especialidad, los puestos más solicitados son entrenador de IA (general), probador de software (entrenador de IA) y traductor (entrenador de IA).