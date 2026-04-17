Heineken lanza "Welcome Back Paisano" para emplear en tiendas SIX a migrantes mexicanos repatriados de EU

Ante los retos que enfrentan miles de mexicanos repatriados desde Estados Unidos para reincorporarse al mercado laboral en el país, Heineken México lanzó la plataforma “Welcome Back Paisano”, una iniciativa con la que ofrecerá empleo formal a quienes regresen al país.

La problemática no es menor, ya que en 2025 más de 160,000 mexicanos fueron repatriados y a pesar de que cuentan con experiencia laboral en el extranjero, dominio del inglés, habilidades técnicas y un “alto nivel de resiliencia”, enfrentan barreras al momento de conseguir empleo en el país.

“Lo que nos hizo reflexionar fue un número que realmente no es solamente un número. Se trata de algo más de 160,000 personas en 2025 las que fueron repatriadas a México. Esto es un número grande, pero más allá del número, lo que hay detrás son muchas historias”, comentó el director de la marca Tecate México, Esteban Velasco.

Durante la presentación de la plataforma creada para dar empleo a mexicanos repatriados desde Estados Unidos, se detalló que el programa es impulsado por Heineken, a través de la marca Tecate y las tiendas SIX, en alianza con Fundes, una ONG enfocada en la inclusión económica y social.

El programa de empleabilidad contempla varias fases. La primera, iniciada a principios de 2026, ya fue concluida con la apertura de cinco tiendas SIX en las ciudades fronterizas de Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, generando 15 puestos de trabajo.

Actualmente, la iniciativa avanza hacia una segunda etapa, cuyo objetivo es emplear al menos a 130 personas y abrir 10 tiendas SIX adicionales en los próximos 24 meses.

Estas nuevas tiendas se ubicarán principalmente en el norte del país, una zona considerada estratégica debido a la alta concentración de personas repatriadas, explicó la directora de Sustentabilidad Corporativa en Heineken México, Inti Pérez.

Añadió que las personas serán contratadas para trabajar en tiendas SIX, con salario formal y prestaciones de ley. Los requisitos serán contar con secundaria terminada, ser mayores de 18 años y de preferencia tener experiencia en el sector retail y atención al cliente.

Además, recibirán capacitación y acompañamiento de la ONG Fundes para desarrollar habilidades comerciales, en atención al cliente y manejo de negocios.

Inti Pérez dijo que los primeros meses del programa han sido críticos para entender el contexto real de los paisanos y de la operación, donde han confirmado tanto la disposición, como el talento y la capacidad de inserción de los paisanos que regresan al país.

Consideró que esta iniciativa es un modelo escalable, con potencial para replicarse en otras regiones del país y con visión de largo plazo.

“Welcome Back Paisano”, una iniciativa que busca impactar positivamente una problemática social y compleja, se diseñó a partir de tres componentes basados en la inclusión laboral para identificar el talento a partir de las capacidades y habilidades personales.

El programa incluye un segundo componente de capacitación técnica para fortalecer el desarrollo de negocios, así como habilidades de empleabilidad y apoyo psicoemocional para facilitar una reintegración efectiva a la comunidad.

Finalmente, contempla la etapa de acompañamiento y seguimiento para asegurar que las oportunidades laborales generen los resultados esperados.

“Creemos firmemente que las empresas debemos ser agentes activos en la construcción de soluciones que generen oportunidades reales a largo plazo y de manera sostenible”, manifestó Inti Pérez.

La gerente de Alianzas y Crecimiento en Fundes México, Florencia Colunga, explicó que la colaboración con Heineken y Tecate busca atender una problemática compleja que no tiene una sola solución, sino que requiere múltiples intervenciones.

Explicó que las personas que retornan al país y buscan reincorporarse al mercado laboral enfrentan diversos retos y dificultades, por lo que deben ser abordados no solo desde el ámbito económico, sino también desde una perspectiva social y comunitaria.

“Más allá de tener una acción aislada, estamos buscando atender una problemática que no es única y no se resuelve de una única manera, sino a través de múltiples intervenciones… La clave que buscamos en esta alianza es la capacidad que tiene el sector privado para hacer un llamado a la acción y la visión a largo plazo que estamos contemplando en este proyecto”, comentó.

En México hay alrededor de 17,000 tiendas SIX (también llamadas SIX Tecate) que pertenecen a Heineken México.