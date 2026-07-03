¿Y si sí?: cómo una frase se convirtió en fenómeno digital y estrategia de marketing

¿Y si sí?: La frase que se ha convertido en la esperanza de los mexicanos no surgió en el mundial, pero encontró ahí el escenario perfecto para volverse un fenómeno cultural, conversación digital masiva y una oportunidad de posicionamiento para las marcas.

Pero, de dónde surgió la frase que ahora las marcas adoptan como parte de un eslogan de esperanza. Su origen se remonta a la liguilla del Clausura 2026, cuando en una entrevista le preguntaron al entonces técnico de Pumas, Efraín Juárez, si el equipo llegaría a ser campeón. “¿Y si sí? ¿Y si los Pumas sí son campeones?”.

La expresión quedó en el imaginario futbolero y meses después, en el Mundial 2026, resurgió en redes sociales y se convirtió en el nuevo lenguaje de la afición mexicana.

De ilusión futbolera a fenómeno cultural

El éxito del ¿Y si sí? radica en su ambigüedad: no afirma, pero tampoco descarta. Es una invitación a creer, incluso cuando la lógica dice lo contrario. Por eso conectó con millones de aficionados y evolucionó rápidamente de frase espontánea a narrativa colectiva.

Esa conexión emocional se reflejó también en los datos, de acuerdo con Emplifi, el topic “Y si sí” acumuló 6,495 menciones de 1,419 autores únicos, generó 1,679,967 interacciones y alcanzó un potencial de 505 millones de personas.

El pico de conversación llegó durante el partido del 30 de junio, cuando la emoción digital se disparó: el encuentro acumuló más de 19,429 menciones, con un máximo de 5,021 publicaciones en un solo día. La conversación, lejos de apagarse, sigue activa y extendiéndose más allá del torneo.

Las marcas se suben al trend

Luego del impacto de la frase, múltiples marcas y cuentas institucionales se sumaron a la tendencia, replicando y adaptando el ¿Y si sí? a sus propios mensajes.

En ese contexto, Huevo San Juan fue la primera marca en capitalizar el fenómeno. No creó la frase, pero sí fue pionera en llevarla al producto, marcando el cascarón del huevo e integrándolo a su comunicación digital.

Otras marcas han diseñado una estrategia de marketing con esta frase como: AT&T, HSBC, Adidas, Librerías Gandhi, Grupo Grisi, Corona, Lego, Wings Army entre otras.

El fenómeno se volvió un caso claro de cómo una conversación orgánica puede escalar cuando distintos actores; usuarios, medios y marcas, la adoptan simultáneamente. Cada publicación no solo suma visibilidad, sino que refuerza el sentido colectivo del mensaje.

¿Por qué funciona?

El caso del ¿Y si sí? refleja tres claves del marketing actual:

Velocidad y tendencia: detectar la tendencia antes de que se sature

Contexto cultural: entender la emoción detrás del mensaje

Simplicidad: una frase breve, flexible y replicable

La lección: no crear, sino leer el momento

El fenómeno deja una enseñanza clara; el valor no está necesariamente en crear tendencias, sino en identificarlas a tiempo y ejecutarlas con autenticidad.

Hoy, el ¿Y si sí? sigue funcionando como una plataforma de posicionamiento para marcas que logran integrarse de forma natural a la conversación.

Porque en marketing como en el futbol, a veces todo comienza con una pregunta. ¿Y si sí?