Regulador chino propone cambios en normas de refinanciación para empresas que cotizan en bolsa

⁠La Comisión Reguladora del Mercado de Valores ⁠de China (CSRC) propuso este viernes cambios en la normativa sobre la refinanciación de las ⁠empresas que cotizan en bolsa, ⁠y publicó un borrador de revisión que, según afirmó, ayudaría a las empresas a obtener capital.

Según el comunicado de la CSRC, las normas revisadas permitirían a las empresas que cumplan los requisitos llevar a cabo múltiples emisiones de acciones mediante colocación privada tras registrar el plan una sola vez.

Esto ayudaría a las empresas a recaudar fondos rápidamente cuando surjan oportunidades y reduciría las perturbaciones en el mercado derivadas de operaciones de financiación puntuales de gran envergadura, señaló el regulador.

Las revisiones elevan los límites máximos de refinanciación para determinados procedimientos de financiación de menor envergadura.

La fijación de precios en ⁠las colocaciones privadas se orientará más ⁠al mercado para ⁠proteger mejor a los pequeños inversionistas, según el comunicado.

El ⁠regulador también tiene previsto reforzar la supervisión de la emisión de bonos convertibles.

En febrero, las bolsas de valores chinas introdujeron medidas para facilitar la refinanciación de las empresas cotizadas "de alta calidad", con el fin de ayudarlas a innovar ⁠o expandirse hacia nuevos negocios.