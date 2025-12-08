Especialistas ven retos y claroscuros en reforma de las 40 horas: Sobre todo con las horas extras

La propuesta de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, aunque motivada por la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, genera incertidumbre en el sector productivo, destacando una serie de retos y preocupaciones, alguno de ellos vinculado con las horas extras, según especialistas entrevistados por El Economista.

El primer desafío es el incremento significativo de aproximadamente el 30% del costo laboral que la reforma anticipa. Este impacto se sentirá de forma más aguda en la industria manufacturera, un sector que tradicionalmente opera con jornadas de 48 horas semanales o más.

Ante el aumento del costo fijo, las empresas se ven forzadas a idear planes de mitigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, presentaron el pasado 3 de diciembre una iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral. Esta propuesta, que se implementaría de manera gradual entre 2027 y 2030, incluye la creación de un registro patronal electrónico para documentar el horario de inicio y fin de la jornada de cada empleado, con la obligación de proporcionar esta información a la autoridad laboral cuando sea requerida.

Potencial uso de horas extraordinarias

En entrevista, Germán de la Garza de Vecchi, socio director de Fisher Phillips México destacó que uno de los principales "claroscuros" de la reforma es el potencial para el uso sistemático y extensivo de horas extraordinarias.

De la Garza argumentó que el tiempo extraordinario debe obedecer a necesidades puntuales y "no ser sistematizado", pues se corre el riesgo de utilizarlo para evadir el incremento en los costos laborales. “Esta práctica desvirtúa el espíritu de la ley y expone a las empresas a riesgos de multas e inspecciones laborales”, dijo.

Asimismo, Luis Manuel Guaida, de Guaida, Morán y Asociados, agregó que la administración ineficiente de la jornada laboral y el tiempo extraordinario representa una fuente significativa de riesgos para las empresas. “Uno de los problemas más directos son los sobrecostos generados por el trabajo en tiempo extra mal administrado o con documentación incorrecta”.

Detalló que más allá del impacto financiero, existe un riesgo latente de demandas legales, producto de jornadas excesivas y la consecuente falta de descansos, lo que puede derivar en serias afectaciones a la salud de los colaboradores. A largo plazo, el no ofrecer esquemas de tiempo flexibles o adecuados se traduce en la pérdida de talento, ya que los empleados buscan empleadores con modelos más modernos y enfocados en el bienestar.

Por su parte, Jorge Sales Boyoli, socio de Sales Boyoli, señaló que el contexto económico actual del país, de bajo crecimiento es "inadecuado para la implementación de esta medida. En este marco, una reforma de esta magnitud se considera un paso inoportuno y potencialmente riesgoso para la competitividad y viabilidad empresarial”.

Sales Boyoli calificó la iniciativa como una reforma plausible en términos de saldar una "hipoteca social" con la clase trabajadora, pero la consideró inoportuna al centrarse en un síntoma y no en la enfermedad estructural del mercado laboral, como es la informalidad y la pobreza laboral. Destacó que el 53% de la Población Económicamente Activa se encuentra en la informalidad, un sector al que la reforma le resulta indiferente.