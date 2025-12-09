Cambios en Telecomunicaciones

Se avecinan movimientos en el sector de las telecomunicaciones y todo parece que el nuevo gran protagonista del mercado móvil será izzi. AT&T México, con más de 23 millones de líneas, está en venta. Nunca logró encontrar el rumbo pese a su amplia experiencia global en servicios móviles.

Entre los postores más fuertes se encuentran Televisa con su marca izzi, que suma millones de clientes en servicios fijos, alcanzando cerca de 16 millones de suscriptores totales. Su escala comercial y presencia en hogares la colocan como un comprador natural para relanzar la operación móvil bajo un entorno digital que exige cada vez mayor conectividad. Luego de trascender el interés de Televisa por quedarse con estos activos, sus títulos subieron 2.2% en la Bolsa Mexicana de Valores.

El segundo aún en la puja es Cerberus —un fondo estadounidense sin historial operativo en telecomunicaciones. Si AT&T enfrentó complejidades en México, cuesta trabajo que un jugador financiero sin expertise técnico pueda dar la vuelta a una red móvil de más de 20 millones de usuarios.

En México, cada vez más empresas apuestan por cadenas de valor locales y sectores como agroindustria, manufactura y diseño fortalecen su presencia dentro y fuera del país. El sello de lo hecho en el país se ha convertido en un motor económico y un símbolo de competitividad.

En el marco de la Cumbre 100 Empresas de Grupo Ejecutivo, donde participaron empresas como KIO Ericsson, ISA Corporativo, Grupo Aries, MOBILITY ADO, La Costeña y Walmart México, panelistas destacaron que la calidad, la creatividad y la innovación están conquistando nuevos mercados y posicionando a México como referente internacional.

Rotoplas ha vivido una transformación los últimos años en la que ha diversificado su oferta de productos e impulsado el crecimiento de la unidad de servicios, lo que no ha sido acompañado por los más favorables resultados financieros.

Las ventas de 2025 (últimos 12 meses) son las más bajas desde 2021 mientras que el margen de flujo operativo, en la misma comparación, se ubica en su nivel más bajo en al menos seis años.

A partir de ello la compañía, además de continuar con la diversificación e incorporación de tecnología, destacó durante su Agua Day 2025 prioridades financieras para dar vuelta a finanzas que han sido afectadas por factores externos.

Genomma Lab Internacional, un productor y distribuidor mexicano de productos farmacéuticos y de cuidado personal, dijo que pagará un dividendo en efectivo a sus accionistas equivalente a 0.20 pesos por acción el 23 de diciembre.

En total, la empresa pagará a sus accionistas 200 millones de pesos (11 millones de dólares).

