Jornada de 40 horas: No tendremos un día de descanso adicional

Tengo la fortuna de ser parte de un grupo representativo de la población trabajadora que descansa dos días por semana, así ha sido en casi toda mi vida profesional. Así que la afirmación que forma parte del título de esta columna es asumiéndome como parte de toda la fuerza laboral de este país: ¡No tendremos un día de descanso adicional!

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles su propuesta de reforma de las 40 horas y efectivamente se trata de eso, de una reducción de horas, no de días de trabajo. La propuesta enviada al Senado de la República mantiene la fórmula de seis días laborales y uno de descanso.

En el paquete de dos iniciativas de reforma, una al artículo 123 de la Constitución y otra a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la mandataria menciona en 33 ocasiones la palabra descanso, pero lo que propone no necesariamente lo garantiza.

El dictamen que se congeló en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada promovía precisamente un nuevo formato, uno de cinco días laborales y dos de descanso, garantizando que todas las personas trabajadoras –al menos las que participan en el mercado formal– tuvieran efectivamente garantizado más tiempo libre.

“Un entorno laboral saludable implica no sólo condiciones físicas adecuadas, sino también tiempos razonables de descanso que permitan la recuperación del cuerpo y la mente, la convivencia familiar y el desarrollo personal”, expresa Sheinbaum en el paquete de reformas enviado a la Cámara Alta.

Su proyecto, sin embargo, al mantener la fórmula de seis días de trabajo deja en manos de los empresarios reducir efectivamente la jornada semanal o la jornada diaria. Aunque en una cultura de cumplimiento normativo de los mínimos, lo más seguro es que sea lo segundo. Es decir, sólo una hora y veinte minutos libres adicionales por día, en promedio, pero con el mismo tráfico y tiempo invertido en los traslados.

Lo que sí regula la propuesta oficial es el tiempo de trabajo extraordinario y amplía de nueve a 12 horas el límite permitido por semana. Éstas deberán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias, en cuatro días en ese periodo semanal. Se pagarán al doble.

Pero también deja abierta la puerta a cuatro horas ‘extra-extraordinarias’ más a la semana si se llega al límite de 12 horas adicionales, las cuales se tendrán que pagar al triple. Es decir, permite abiertamente las jornadas de 12 horas diarias si fuera necesario, pero con su justo pago.

Claro, puntualiza que trabajar horas adicionales a los límites de cada jornada es ‘voluntario’, pues es decisión de la persona trabajadora hacerlo… falta ver que todas las empresas así lo entiendan.

En los hechos, el proyecto parece más preocupado por detallar las reglas sobre el tiempo extraordinario que por fortalecer el tiempo de descanso. El nuevo límite semanal podría sonar como una opción de flexibilidad, pero en la práctica amplía el margen para extender las jornadas, aunque con ‘la voluntad’ de las personas.

Si el propósito era avanzar hacia una mejor calidad de vida, la reforma se queda corta. No modifica la lógica de seis días de trabajo, amplía el margen para trabajar más y deja sin resolver el problema estructural de la falta de descanso real.

México tiene frente a sí la oportunidad de reimaginar el tiempo de trabajo, de poner el bienestar en el centro. En cambio, el proyecto sobre la mesa plantea una reducción simbólica que mantiene intacta la fórmula 6x1 vigente desde 1917. Parece que el derecho al descanso seguirá subordinado a la cultura de trabajar mucho.