El crudo baja, con atención a negociaciones sobre Ucrania

Los precios del petróleo cayeron el martes tras perder 2% en la sesión anterior, con los inversionistas atentos a las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, las preocupaciones sobre un suministro abundante y una inminente decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una baja de 55 centavos, o 0.88%, a 61.94 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate cayó 63 centavos, o 1.07%, a 58.25 dólares por barril.

Ambos contratos cayeron más de 1 dólar el lunes después de que Irak restableciera la producción en el campo petrolífero West Qurna 2 de Lukoil, uno de los más grandes del mundo.

La mezcla mexicana de exportación perdió 1.23%, o 68 centavos, a 54.58 dólares el barril.

El gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, compartirá un plan de paz revisado con Estados Unidos después de las conversaciones en Londres entre Zelenski y los líderes de Francia, Alemania y Gran Bretaña.

La paz entre Ucrania y Rusia podría conducir a la eliminación de las sanciones internacionales a las empresas rusas y liberar el suministro restringido de petróleo.

“Muchos en el mercado no creen que Rusia se tome en serio un acuerdo de paz y simplemente están ganando tiempo”, dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Con el objetivo de reducir los ingresos petroleros de Moscú, los países del Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para reemplazar un límite de precios a las exportaciones de petróleo ruso con una prohibición total de los servicios marítimos , dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

“Los cargamentos de petróleo en el mar, que han aumentado en 2.5 millones de barriles cada día desde mediados de agosto y siguen aumentando, continúan ejerciendo presión sobre los precios”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de Materias Primas de SEB.

“La única razón por la que el crudo Brent no ha caído más rápido y más profundamente es por las sanciones estadounidenses relacionadas con Rosneft y Lukoil”, dijo.

Informe de la AIE

El próximo informe de la Agencia Internacional de Energía debería ofrecer pistas sobre las perspectivas del suministro mundial.

“El próximo impulsor (del mercado) probablemente será el informe mensual del mercado petrolero de la AIE para diciembre, publicado el 11 de diciembre, que ha pronosticado un superávit récord en el mercado petrolero en 2026, destacado en informes de perspectivas anteriores”, dijo Kelvin Wong, analista senior de Mercado de OANDA.

Si la AIE continúa señalando un riesgo excedente en el mercado petrolero en su informe de diciembre, el crudo WTI podría descender para probar la zona de soporte del rango de 56.80 a 57.50 dólares por barril, agregó.

Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 4.78 millones de barriles la semana pasada.