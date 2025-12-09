Precio de la plata superó los 60 dólares y está en máximos

El precio de la plata avanzó con fuerza este martes y alcanzó un hito sin precedentes de los 60 dólares por onza, impulsada principalmente por problemas globales en la oferta de este metal precioso que también es usado como un insumo industrial.

La plata al contado avanzó 4.33%, a 60.67 dólares la onza. Los futuros del metal para entrega en marzo de 2026 cerraron con una incremento de 4.72%, a 61.158 dólares la onza.

En lo que vamos de diciembre, el metal precioso apunta un incremento de 7.54% y en 2025, la plata apunta impresionante alza de 110.11 por ciento.

Factores que impulsan

La cotización del metal blanco se ha beneficiado por la persistente escasez de suministros y la disminución de los inventarios mundiales, las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos baje las tasas, así como su reciente inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

Expertos de Banamex consideran que en lo que va del año el ranking de desempeño de los activos de riesgo ha reflejado el optimismo de los inversionistas por la renta variable internacional y por la preferencia en los metales preciosos.

“En el mercado de los commodities, el metal vuelve a posicionarse con mayor fuerza, ubicándose como uno de los activos líderes del año. Este comportamiento es consistente a pesar de la incertidumbre global, la desaceleración o expectativas de recortes de tasas, ya que el metal precioso tiende a apreciarse cuando disminuyen los rendimientos reales y aumenta la demanda por activos refugio”, detallaron.

Los estrategas de Skandia, Holding financiero, consideran que las razones para el alza en el precio de la plata son convergentes y pueden agruparse en cuatro factores principales.

“Primero, el riesgo geopolítico y episodios de tensión internacional que elevan la demanda por activos seguros y segundo, las expectativas sobre política monetaria”.

También consideraron que las compras institucionales y de bancos centrales que siguen acumulando oro para diversificar reservas y la dinámica de oferta y demanda propia de la plata, donde la demanda industrial coincide con limitaciones en la oferta, aumentando la sensibilidad del precio a flujos financieros”, explicaron.

Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, aseguró que el precio de la plata se benefició, en parte, por el incremento en el precio del oro, que se ubica en niveles máximos históricos, volviendo a este metal precioso una alternativa de inversión más accesible que el oro.

“Adicionalmente, el precio de la plata ha sido presionado al alza por niveles ajustados de inventarios, en conjunto con un crecimiento de la demanda por plata para su uso industrial. En el mercado de Shanghái, los inventarios de plata se ubican en apenas 519,000 toneladas, su nivel más bajo desde el 11 de diciembre del 2015”, explicó.

Empresas en Bolsa suben

El precio de las acciones empresas mineras de plata que cotizan en Bolsa se han beneficiado por el incremento en el metal.

Entre las más beneficiadas están Newmont Goldcorp, la productora más grande del mundo, con avance de 152.79% a 94.09 dólares cada una, seguida por Hecla Mining, productora de plata en Estados Unidos y Canadá, el mejorar 246% a 17 dólares.

Otras empresas que también resaltan son Coeur Mining con un alza de 180.94% a 16.1 dólares, muy de cerca se encuentra la firma minera canadiense First Majestic Silver con un incremento de 180.51% a 14.4 dólares y Endeavour Silver con 142.21% y se venden a 8.86 dólares.

Oro sube a la espera del recorte de tasas de la Fed

El oro subió el martes ante el optimismo de los operadores antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, mientras que la plata avanzó hasta alcanzar el hito sin precedentes de los 60 dólares por onza, ya que el metal blanco se enfrenta a limitaciones de la oferta.

El oro al contado ganó 0.6%, a 4.215,19 dólares por onza y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero sumaron 0.6%, a 4,244.8 dólares.

“El movimiento del oro en estos momentos se atribuye al gran repunte de la plata y a las grandes expectativas de otro recorte de un cuarto de punto”, dijo Bob Haberkorn, estratega senior de Mercado de RJO Futures.

La reunión de política monetaria de la Fed, de dos días de duración, comenzó el martes y concluirá con una decisión el miércoles. Los operadores ven ahora 87.4% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos esta semana, 2% menos tras el último informe de empleo.

Los precios del cobre bajaron el martes debido a la toma de ganancias tras una fuerte subida, la preocupación por la posibilidad de que se produzcan recortes más lentos de las tasas de interés en Estados Unidos y la inquietud por la demanda china.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 1% a 11,523.50 dólares la tonelada, tras haber tocado un máximo histórico de 11,771 dólares el lunes.

El cobre de la Bolsa de Metales de Londres ha subido 31% en lo que va de año, un 10% en las últimas semanas.

Las ganancias del cobre se han visto respaldadas por los flujos de metal hacia Estados Unidos ante la expectativa de que se impongan aranceles.

En China, principal consumidor de metales, algunos inversionistas han reducido las expectativas de medidas de estímulo a corto plazo. (Con información de Reuters)