Diputados aprueban en la Comisión de Trabajo la reforma a la LFT para la jornada de 40 horas

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma secundaria de la jornada laboral, el dictamen modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT) para armonizarla con la Constitución e incorporar las reglas para la implementación gradual de la semana de 40 horas.

Se prevé que este miércoles 22 abril, el pleno de San Lázaro vote la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el último trámite legislativo que se requiere para la transición a la jornada laboral de 40 horas.

El dictamen aprobado por la Comisión no modifica lo avalado por el Senado. En ese sentido, además de armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional en el nuevo límite de tiempo de trabajo y su implementación gradual, añade disposiciones para garantizar el cumplimiento y flexibilizar la distribución de las horas de trabajo.

“Hoy culminamos el trabajo en el que esta Comisión se ha empeñado con más fuerza (...) y me da gusto decir que esta Comisión cumple con lo que se proyectó en la ruta por las 40 horas”, dijo la diputada Maiella Gómez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social durante la votación.

Los cambios a la LFT contemplan incluir como obligación patronal un registro electrónico de la jornada laboral, con una multa que oscila entre los 29,327 y 586,550 pesos (de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización) y la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para definir las reglas de su operación y las excepciones.

Por otra parte, la reforma secundaria busca una distribución de las 40 horas en cinco días, al modificar en la jornada diurna el “máximo” de 8 horas y establecerlo como una referencia fija; es decir, que esas horas no sean un tope, sino la duración estándar.

Pero se incorpora una disposición para permitir flexibilidad en la distribución de las horas de trabajo, principalmente en sectores con jornadas atípicas. “Podrá ser distribuida de común acuerdo” entre empleadores y trabajadores, indica el dictamen avalado.

Además, se mantiene intacto el concepto de jornada laboral, uno de los elementos que más polémica generó en la antesala del debate de la reforma constitucional y se agrega una transición gradual para el nuevo límite de tiempo extraordinario.

Certificación y buró laboral

Durante la reunión, la comisión también aprobó por unanimidad la reforma a la LFT para crear una certificación laboral para las empresas de agroexportación, este documento será emitido por la STPS y acreditará el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

El dictamen contempla modificaciones a la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esto para facultar a la Secretaría del Trabajo para la expedición del documento y elevar la certificación laboral como restricción no arancelaria: es decir, todas las empresas que deseen exportar productos del campo deberán pasar el filtro del cumplimiento de obligaciones laborales, como la seguridad social.

Por otra parte, se avaló la otra minuta enviada por el Senado para la prohibición del buró laboral; es decir, las prácticas de listas con información sensible para limitar el acceso al empleo.

La modificación a la Ley Federal del Trabajo busca prohibir a los patrones el uso de sistemas de registros usen o difundan datos personales sensibles de los trabajadores que renuncien o sean despedidos.