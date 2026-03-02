Certificación ARS supera 200,000 toneladas de agave comercializado sin intermediarios

Guadalajara, Jal. La marca de certificación Agave Responsable Social (ARS), creada y administrada por el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para apoyar a los agricultores tradicionales a comercializar su producción sin intermediarios, registró hasta el momento más de 200,000 toneladas de agave comercializado de forma directa con la industria.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Indiustria Tequilera (CNIT), la certificación ARS se consolida como "un mecanismo estratégico" que genera mayor certidumbre para los productores, fortalece relaciones comerciales transparentes y contribuye a ordenar el mercado mediante esquemas formales de compraventa, reduciendo la intermediación y promoviendo condiciones más equitativas para el campo.

"El volumen alcanzado a través de ARS confirma que la agroindustria del tequila está comprometida con soluciones de largo plazo que fortalecen al campo y brindan mayor estabilidad al mercado; no se trata solo de cifras, sino de un cambio estructural que genera confianza, certidumbre comercial y desarrollo sostenible para toda la cadena productiva", afirmó el presidente de CNIT, Roberto Ciprés Cruces.

Hasta ahora, el programa cuenta con 1,535 productores tradicionales registrados de los cuales, 1,426 han concretado ventas bajo este esquema. Por su parte, las empresas tequileras que se han sumado a ARS suman 164, mismas que actualmente reciben agave a través de ARS, integrando esta certificación como una herramienta de responsabilidad social y cumplimiento normativo.

Según CNIT, a través de este modelo se prioriza la trazabilidad, la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social, alineando a la agroindustria del tequila con estándares internacionales y con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), lo que fortalece la competitividad global de la categoría y consolida su ventaja competitiva frente a otras bebidas espirituosas.