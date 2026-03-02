Reforma Electoral y valores entendidos

Tal éxito tuvo fue la semana pasada Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, en su periplo mediático que convenció a muchos de que en verdad el futuro de la Reforma Electoral dependía de los senadores y diputados del Congreso.

Hasta aceptaron la retadora declaración de Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, quien dijo que “no reconocerían ninguna iniciativa que signifique el fin del pluralismo democrático en México”.

Debería desencantarlos el anuncio del pasado viernes del Gobierno de la República de la asignación de 828 millones de pesos para los Centros de Atención Infantil del PT manejados por la diputada Guadalupe Rodríguez, esposa del líder petista. Parece vigente la máxima de que resulta barato todo lo que arregla con dinero.

Ayotzinapa: falaz promesa de la SEP

Difícil cuestionar que Mario Delgado, Secretario de Educación, recordara la trascendencia del centenario sistema de escuelas normales en la evolución educativa de México, mal aprovechar la ocasión para otra vez hacer el compromiso de investigar el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Difícil olvidar que el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados 43 alumnos de primer ingreso a la escuela normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales a a narcotraficantes de la zona que luego les asesinaron.

Vergonzosa la explotación del asesinato de 43 muchachos normalistas al prometer, otra vez, el titular de la SEP que se investigará en búsqueda “de la verdad y la justicia”. Vemos que siguen sin importar que están libres los asesinos por el faccioso objetivo lopezobradorista de echar la “verdad histórica” de Murillo Karam.

Custodia presidencial, mea culpa

Hace dos semanas en este espacio se criticó con agriamente que oficialmente anunciara el Gobierno de la República que, en plena reacción violenta del crimen organizado por la detención de “El Mencho”, dijeran que en la gira por Coahuila y Durango no se tomaron medidas especiales en la protección Presidencial.

“Quiero suponer que el único objetivo de esa información es tranquilizar a una población asustada”, se dijo en este espacio, “porque no reforzar la protección es peligroso menosprecio de un rencoroso enemigo”.

En la gira por Mazatlán y Baja California, relató Israel Aldave, reportero de Radio Fórmula, hubo fuerte dispositivo militar para proteger a la Presidenta. Justo y necesario reconocer que me equivoqué en mi crítica de hace dos semanas.

NOTAS EN REMOLINO

El asesinato de la señora Rubí Patricia Gómez Tagle, del Colectivo Corazones Unidos, a manos del narco, durante la gira presidencial en Sonora, un reproche a un tema ignorado, el de los miles de personas desaparecidas … Una pena que México exporte tan poco petróleo, porque la especulación por la crisis en Medio Oriente podría temporalmente subir a 100 dólares el valor del barril de petróleo … Hasta la fecha, todos cuerpos de los capos del crimen organizado muertos en la lucha anticrimen han sido sepultados donde deciden sus familiares … Los pequeños comercios del Centro Histórico de CDMX se quejan porque los conciertos y marchas de los domingos perjudican sus ventas … Una paradoja la vigencia de la reflexión de hace 139 años de Lord Acton: “El poder absoluto corrompe absolutamente” …