Ford busca fortalecer su manufactura en México con cambios de directivos

Ford de México anunció cambios en las direcciones de manufactura para fortalecer la presencia de las plantas de la automotriz del ovalo azul en México.

La marca estadounidense nombró a Eduardo Villegas como director de Manufactura Ford de México, a quien le reportarán las plantas de Cuautitlán, Chihuahua, Hermosillo e Irapuato, luego de que anteriormente se desempeñaba como gerente de la planta de Ensamble y Estampado de Hermosillo.

Villegas es ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Autónoma de Guadalajara y con un MBA del Tec de Monterrey. Además ha sido pieza clave en la evolución de nuestra manufactura, liderando la transición hacia íconos modernos como Ford Bronco Sport y Maverick.

“Su gestión llevó a Hermosillo a ser reconocida como la mejor planta de Ford a nivel mundial en calidad y eficiencia, alcanzando hitos históricos como convertir a la misma en referente global de Lean Manufacturing”, dijo.

A través de un comunicado, Ford agregó que como parte de los ajustes dentro del área de Manufactura, Marcos Madrid será el gerente de la Planta de Ensamble y Estampado de Hermosillo a partir de marzo 2026, pues era el responsable de la planta ensambladora de Ford en Cuautitlán.

Por su parte, Dimas Corral quedará al frente tanto de la planta de Motores Eléctricos de Irapuato que hoy dirige, así como de la Planta de Ensamble y Estampado de Cuautitlán.

“El liderazgo de Dimas sobre estas dos plantas permitirá llevar una misma línea de gestión, ya que estas dos plantas trabajan en conjunto actualmente, ya que la planta de Irapuato da soporte a la producción de la planta de Cuautitlán, ya que es la responsable de fabricar las Unidades Motrices Primarias fundamentales para la producción de Mustang Mach -E”, señaló Ford.

Aureliano Lugo continuará al frente de la Planta de Motores de Chihuahua. Con más de cuatro décadas, la planta de motores de última generación es un pilar de la estrategia de exportación y un testimonio de la capacidad de México para producir tecnología de alta complejidad, convirtiéndose en el corazón que impulsa a millones de vehículos Ford en todo el mundo.