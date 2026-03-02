Impuestos y petróleo le dejaron más al erario; recursos públicos crecieron 10.2% a inicio de año

Tanto el pago de impuestos como la venta del petróleo dejó mayores ingresos públicos a inicio de año, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al mes de enero.

En el primer mes del año, los ingresos presupuestarios sumaron 814,100 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 10.2 por ciento.

Lo anterior provino, principalmente, del pago de impuestos de los contribuyentes. En enero, este rubro dejó una recaudación de 599,000 millones de pesos, lo que representó un aumento de 11.5% en comparación con enero de hace un año.

“Los ingresos tributarios aumentaron 11.5% real anual y superaron en 40,000 millones de pesos el monto previsto en el programa, apoyados por mejoras en la eficiencia administrativa, el fortalecimiento del cumplimiento voluntario y las acciones de fiscalización”, consignó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

En el desagregado, se observó un buen comportamiento en todos los rubros de los impuestos, salvo los relacionados a la importación, cuya recaudación cayó 6.1% en comparación anual. Esta caída, de acuerdo con Hacienda, se debió a la variación cambiaria y una elevada base de comparación.

Gasto crece pero con subejercicio

Del lado del gasto público, en enero pasado este presentó un incremento en comparación anual, aunque tuvo un subejercicio, es decir, se gastó menos de lo programado en el periodo.

En enero, el gobierno gastó 837,700 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 12.3%; sin embargo, estuvo 130,800 millones de pesos por debajo de lo programado.

De esta manera, los balances fiscales resultaron más favorables de lo que anticipó el gobierno, de acuerdo con Hacienda. Así, el déficit presupuestario fue de 155,000 millones de pesos, mientras que el balance primario resultó en un superávit de 61,000 millones de pesos, y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) presentaron un superávit de 59,000 millones de pesos en enero.

Con ello, el Saldo Histórico de los RFSP, la deuda en su medida más amplia, se ubicó en un nivel de 49.6% del Producto Interno Bruto (PIB).