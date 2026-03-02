Familias mexicanas gastan cerca de 2,900 pesos al mes en alimento y cuidado de sus mascotas

Las mascotas han dejado de ser un gasto ocasional para las familias mexicanas y ahora forman parte del presupuesto mensual. Entre alimento, arena, juguetes, productos de higiene, cada hogar llega a desembolsar alrededor de 2,884 pesos, en promedio, al mes, indican datos de la firma de consultoría Deloitte.

"Este desembolso refleja que el consumidor actual no solo considera a sus mascotas como parte integral de la familia, sino que también prioriza su cuidado y calidad de vida", explicó la directora de Abarrotes no Comestibles y Farmacia en Organización Soriana, Alejandra Nuñez.

Para la cadena de supermercados, esta tendencia se refleja en la demanda de productos para perros, que concentra el 70% de las compras, mientras que los destinados a gatos suponen el 30% restante.

En México, alrededor de 25 millones de hogares tienen, al menos, una mascota, lo que se traduce en unos 80 millones de animales de compañía, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Respecto a las preferencias de compra, Alejandra Nuñez detalló que en el caso de los perros predominan los alimentos en gran formato, las fórmulas segmentadas por tamaño y etapa de vida, y la creciente demanda de productos funcionales, como aquellos que favorecen la digestión o el cuidado articular.

Para los gatos, las arenas con aglomerantes y con control avanzado de olores, así como los alimentos secos y húmedos en presentaciones flexibles, impulsados por su conveniencia, son los productos de mayor demanda.

Los estados con mayor nivel de consumo de productos y alimentos para mascotas son Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Estado de México.

Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y Quintana Roo también se incluyen en la lista de regiones con mayor crecimiento de la categoría, de acuerdo con un análisis de Soriana.

Esta concentración geográfica, añade la cadena de supermercados, está impulsada por una mayor urbanización y un perfil de consumo más orientado al bienestar animal.

"Actualmente, observamos un cambio evidente en la manera en que las familias mexicanas conviven con sus mascotas, privilegiando productos que ofrecen nutrición especializada, practicidad y buen acceso económico", subrayó la directora de Abarrotes no Comestibles y Farmacia de la empresa.