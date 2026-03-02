En Guerrero, entregan 41,000 unidades de mobiliario y equipamiento a 599 escuelas afectadas por fenómenos naturales

El titular de la SEP exhortó a madres, padres y familias a registrar, a partir de hoy y hasta el 19 de marzo, a sus hijas e hijos de nivel primaria en el portal oficial becaritacetina.gob.mx, para que reciban la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles escolares

Con el apoyo federal se garantiza que las y los estudiantes tengan educación gratuita y de calidad: gobernadora Evelyn Salgado Pineda

En la región indígena de Xochistlahuaca ubicada en la Costa Chica, donde se habla la lengua “amuzgo”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezaron la entrega de 41 mil 655 unidades de mobiliario y equipamiento escolar a 599 escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, Centros de Atención Múltiple (CAM) y de Educación Media Superior que fueron afectadas por fenómenos naturales.

En presencia de más de mil asistentes de escuelas beneficiadas, el titular de la SEP informó que, en este año, todas y todos los estudiantes de primarias públicas del país por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibirán la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles escolares, con un monto anual de 2 mil 500 pesos por alumna y alumno.

Delgado Carrillo exhortó a madres, padres y familias a registrar, a partir de hoy y hasta el 19 de marzo, a sus hijas e hijos en el portal oficial becaritacetina.gob.mx para que reciban este apoyo, que llegará de manera universal a niñas y niños de Guerrero y de todo el país, con el propósito de fortalecer la economía familiar y garantizar el derecho a la educación en condiciones de mayor equidad.

Asimismo, señaló que es fundamental que las escuelas cuenten con instalaciones dignas y seguras, por lo que destacó la implementación del programa La Escuela es Nuestra, que llegará a esta zona para beneficiar a todos los planteles.

Explicó que, a través de este esquema, madres y padres de familia decidirán de manera directa qué obras se realizarán y serán ellos mismos quienes administren y ejecuten los recursos, con el objetivo de mejorar y embellecer los espacios donde estudian sus hijas e hijos, fortaleciendo así la participación comunitaria y el bienestar escolar.

Comentó que en Guerrero se han registrado diversos fenómenos meteorológicos que han impactado de manera distinta a sus regiones. Ante esta situación, resaltó que la Presidenta de México reiteró el compromiso del Gobierno de apoyar sin distinción a todas las comunidades dañadas y aseguró que la atención llegará a cada región que lo necesite, con un enfoque de justicia y solidaridad.

Así, afirmó, cada plantel afectado fue atendido, se trabajó en su rehabilitación por parte de las aseguradoras, para que los niños y las niñas tengan sus escuelas en mejores condiciones para continuar con sus aprendizajes.

En presencia de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, el titular de la SEP dijo que el mobiliario y equipo que se entregan hoy, como son sillas, computadoras, pizarrones, pantallas, bocinas, impresoras, son parte del apoyo federal a esas escuelas afectadas, con el objetivo de que las y los maestros tengan más elementos para trabajar con los niños y las niñas.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda comentó que los fenómenos naturales afectaron muchas escuelas, pero ahora con el apoyo federal se garantiza que las y los estudiantes tengan educación gratuita y de calidad.

Por ello, agregó, las más de 41 mil piezas de equipamiento y mobiliario se entrega de manera directa y transparente a los planteles beneficiarios, que mejorarán las condiciones para el aprendizaje.

“Desde el corazón de la tierra amuzga, refrendamos el compromiso con la educación incluyente y con sentido social, una educación para la transformación, que abrace nuestras lenguas y que fomente los valores”, señaló la gobernadora.

El mobiliario entregado constó de butacas, sillas de escritorio, pizarrones, gabinete universal, escritorios, portafolios, libreros, mesas para docentes, sillas y mesas infantiles; el equipamiento otorgado fueron laptops, impresoras, proyectores, pantallas, bafles, ventiladores y aire acondicionado.