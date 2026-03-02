Club El Economista presente en el Meet & Greet y el concierto de Sam Vargas

La noche del 28 de febrero, Club El Economista tuvo la oportunidad de asistir al Meet & Greet de Sam Vargas en el Multiforo 246 donde se vivió un ambiente íntimo y tranquilo, ideal para convivir de cerca con el cantautor regiomontano.

Concierto de Sam Vargas, Experiencia Meet & greet, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

Cada asistente pasó al camerino de Sam para tomarse su foto, y aprovechar el tiempo para platicar con él para conocerlo mejor.

“Me parece diferente, sobre todo el hecho de apoyar a nuevos talentos en México. Esto es una gran oportunidad y vale la pena en este país”, aseguró Enrique Sevilla, miembro del Club desde hace 12 años.

Concierto de Sam Vargas, Experiencia Meet & greet, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

Al respecto, Sam Vargas compartió sus impresiones al Club sobre la recepción del suscriptor: “Sentí muy bonito, en especial al primer señor que pasó y me dijo ‘oye, no te rajes’. Sí te motiva”, expresó el cantautor.

La velada transcurrió en un entorno tranquilo que permitió la convivencia directa entre el artista y el público. La banda encargada de abrir la noche fue Belial’s Vai, quienes agradecieron públicamente la invitación: “Gracias a Sam por la invitación”, expresaron durante el espectáculo.

Concierto de Sam Vargas, Experiencia Meet & greet, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

Con un repertorio de 26 canciones, los suscriptores de Club El Economista presenciaron un recorrido por distintos momentos de la trayectoria musical de Sam, además de algunos covers.

Interpretó temas como Termina Tu Historia, Mal Augurio, Narcisista por Excelencia y Mi Destino, para cerrar la noche con Los Aventurados No Lloran, tema con el que se despidió entre aplausos.

Concierto de Sam Vargas, Experiencia Meet & greet, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

Un abrazo al desamparado: Rojo Sangre

También, el repertorio de la noche incluyó canciones de su nuevo disco Rojo Sangre, un proyecto que nació bajo la idea de ser “un abrazo al desamparado”, explicó que, aunque suele percibírsele como solista, el proyecto es resultado del trabajo continúo con su banda.

“El disco va dedicado a gente que se siente ansioso, deprimido, enojado o triste. Pero no se trata de quedarse ahí, sino de hacerles ver que hay muchas cosas que los pueden hacer sentir mejor”, señaló.

Concierto de Sam Vargas, Experiencia Meet & greet, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

Confesó que su tema predilecto del disco es Termina Tu Historia, que fue la primera canción que escribió para el proyecto y que está dedicada a su banda y amigos, destacando su mensaje de agradecimiento y lealtad.

Finalmente, el artista aseguró que su propuesta se basa en la sinceridad y la conexión genuina con el público, además invitó a quienes aún no lo conocen a escuchar su música y agradeció el espacio a Club El Economista por el espacio.

Concierto de Sam Vargas, Experiencia Meet & greet, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

“Aquí hay eventos para todos los gustos y todas las edades. Hay convivencias, catas, obras de teatro, descuentos muy interesantes. Se obtiene mucho por una sola suscripción”, aseguro, Manuel Bravo, suscriptor de El Economista, respecto al valor de ser parte del Club.

Concierto de Sam Vargas, Experiencia Meet & greet, Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar / El Economista.

¿Quieres vivir experiencias como estas? Suscríbete a El Economista para obtener todos los descuentos y beneficios.