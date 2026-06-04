Pese a incertidumbre, México se perfila para capitalizar una "segunda ola" de nearshoring: analistas

Ante la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México se perfila para capitalizar una "segunda ola" de relocalización industrial (nearshoring), pese a la “nube” de incertidumbre regulatoria y fiscal que frena el ritmo de las inversiones, coincidieron líderes de la industria manufacturera y analistas financieros.

Durante la mesa sobre “el Sector Manufacturero, clave para el crecimiento de la economía mexicana” organizada por MUNDI, Alberto Bustamante, presidente de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA) dijo que “por el simple hecho de incrementar el valor de contenido regional en la industria automotriz, se va a detonar una segunda ola de nearshoring. ¿Quién gana si se sube al 85%? La industria de autopartes de México”.

Como parte de las negociaciones que se realizaron este fin de semana entre México y Estados Unidos se planteó aumentar el valor del contenido regional y nacional del T-MEC, pasar del 75% al 85% de partes y componentes de la región de Norteamérica y de este monto que el 50% sea estadounidense.

Bustamante quien fuera el director de la INA advirtió que “sin las autopartes producidas en México, la industria estadounidense no sería tan competitiva. Debemos cuidar esta cadena productiva, porque si se golpea al sector automotriz, se corre el riesgo de entrar en recesión”.

La relación de Estados Unidos con México es como “la de una esposa celosa: al incrementar el valor de contenido regional, el mensaje es ‘eres mío y de nadie más’”, refirió el presidente de ANAPSA.

Esto obligará a sustituir las cadenas de suministro asiáticas y chinas, en especial por componentes norteamericanos. “¿Y quién es el único país competitivo de la región para proveer esas autopartes? México. El beneficio para nuestra industria de componentes está asegurado”, apostó.

Aunque el optimismo de los industriales se contrapuso con las proyecciones del panorama del T-MEC. Mientras Alberto Bustamante prevé un cierre de negociaciones exprés para finales de año impulsado por el endurecimiento de las reglas de origen automotrices; la subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, Paulina Anciola anticipó un escenario más complejo: una prórroga de evaluaciones anuales que mantendrá la guardia alta hasta 2028.

Políticas públicas, clave para inversiones

Por ello, se requieren políticas públicas que fortalezcan la manufactura, impulsen programas como IMMEX, faciliten verdaderamente el comercio exterior y generen certidumbre para que el país aproveche una segunda ola de nearshoring tras la revisión del T-MEC, demandó Israel Morales, director nacional del Comité de Relación México Estados unidos y de Asuntos Internacionales del Index.

La incertidumbre que generaba la reforma al Poder Judicial ha quedado temporalmente mitigada tras anunciarse su aplazamiento, lo que despeja el camino para concentrar los esfuerzos en la agenda comercial norteamericana, comentó Morales.

Instó a aprovechar la política fiscal de Donald Trump, que en busca de inversiones ofrece tasa del 10% de ISR para incentivar el reshoring en EU, por lo que “México sigue teniendo una gran oportunidad como socio estratégico”, al seguir los pasos.

Para la directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, Flor González , existen trabas en México como la porosidad y la falta de conocimiento regulatorio de la Marina en el comercio exterior, que frena productos e insumos químicos indispensables para diversas industrias mientras que da acceso a pinturas de aerosol de China sin pagar aranceles y con alto contenido de plomo. “Lo que genera incongruencias del comercio exterior”.

Este tipo de señales contradictorias del gobierno de por un lado promover inversión contra reformas que generan incertidumbre frenan la llegada de nueva IED, lamentó la analista de Banamex.