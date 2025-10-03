La paradoja de la IA en el reclutamiento: Mejores CV, procesos más largos

El costo de un mejor CV es un proceso de reclutamiento más largo, esa es la gran paradoja que está generando el uso masivo de la inteligencia artificial generativa para la elaboración del currículum. La homogeneidad de las hojas de vida de los candidatos está creando un efecto contrario al deseado por los postulantes: los reclutadores invierten más tiempo para evaluarlos.

Este es uno de los hallazgos de la firma Roberto Walters. De acuerdo con el informe, el 67% de los ejecutivos de reclutamiento reconoce que los CV’s recibidos en los últimos 12 meses están mejor estructurados, pero son más homogéneos.

Esto se debe al uso de herramientas de IA generativa para la elaboración u optimización de un CV. De hecho, el estudio Revolución en la contratación de OCC evidencia que el 61% de las personas que buscan empleo utiliza la inteligencia artificial para redactar su currículum.

Sin embargo, el 72% del personal de selección de talento encuestado por la firma global de reclutamiento reconoce que dedica más tiempo durante las entrevistas para evaluar la autenticidad y profundidad de las experiencias plasmadas en el CV.

“Estamos viendo un cambio interesante en el proceso de selección. Por un lado, la tecnología ha permitido a los candidatos presentar versiones mucho más atractivas y organizadas de su trayectoria profesional. Pero por otro lado, esto obliga a los reclutadores a ser más meticulosos durante las entrevistas para asegurarnos de que lo que está escrito realmente refleja las capacidades y experiencia del candidato”, dice Alfredo Araneda, director senior para Hispanoamérica de Robert Walters.

El informe también destaca que el tiempo promedio dedicado por las empresas a cada entrevista ha aumentado un 25% en comparación con años anteriores. Esto se debe principalmente a la necesidad de realizar preguntas más detalladas y específicas para corroborar la autenticidad detrás del documento presentado.

“Los CVs generados con ayuda de IA tienden a ser muy similares entre sí. Esto puede dar una impresión inicial engañosa sobre el nivel real de experiencia o habilidades del candidato, lo que obliga a profundizar mucho más durante las entrevistas”, explica el directivo de la firma.

El uso masivo de la GenAI para el currículum está generando que las empresas implementen pruebas prácticas o evaluaciones situacionales como parte del proceso para complementar las entrevistas tradicionales y obtener una visión más completa del perfil profesional.

“Un CV bien diseñado es solo el punto de partida; lo que realmente importa es cómo se conecta esa información con las necesidades reales del puesto y la cultura organizacional”, subraya Alfredo Araneda.

IA en la búsqueda de empleo, nueva realidad

De acuerdo con el último informe Nuevo año, nuevo trabajo de Canva, casi la mitad de las personas en búsqueda de empleo en México ha utilizado inteligencia artificial para actualizar su currículum.

El fenómeno es global, también se identifica el uso de la IA para buscar empleos, prepararse para entrevistas o investigar sobre las empresas en donde se desea postular.

Sin embargo, aunque esto ya es una nueva realidad y los reclutadores reconocen beneficios, el 77% de los responsables de contratación considera que los candidatos deberían revelar la aplicación de IA en el proceso de reclutamiento.

Ese interés de los reclutadores por una mayor transparencia de los candidatos en el uso de IA para la elaboración de un CV se refleja en un estudio de la plataforma Resume.io. De hecho, el 49% de lo gerentes de contratación entrevistados asegura que rechaza un currículum automáticamente si detecta que fue hecho con inteligencia artificial.

“Ante la fuerte preocupación de que la IA puede tergiversar las verdaderas habilidades de un candidato, las empresas en estados con gerentes más propensos a rechazar currículums creados con IA podrían liderar el llamado a implementar políticas que requieran que los candidatos revelen si usaron un generador de currículums con IA . Esta tendencia emergente hacia la transparencia se está volviendo más pronunciada, particularmente en los mercados laborales competitivos”, se destaca en el informe.