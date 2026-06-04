Visa espera que el Mundial 2026 impulse la adopción de pagos digitales en México

Eventos masivos como el Mundial de futbol que -en parte- se celebrará en México a partir de la siguiente semana, detonan no sólo el desarrollo económico de diferentes sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sino también -como parte del proceso- los pagos digitales.

Y no sólo eso, sino que la tendencia puede prevalecer una vez concluido el evento. Ello contribuiría -en el caso de México- a la estrategia conjunta del Gobierno Federal, la iniciativa privada, la banca y otros jugadores, de reducir el uso del efectivo en el menor tiempo posible.

Arturo Luna, vicepresidente de asuntos de gobierno de Visa México, Centroamérica y el Caribe, comentó que lo que se ha visto de otras experiencias en las que la empresa global es patrocinadora (como la Copa Mundial de la FIFA y los juegos olímpicos), es que definitivamente hay una ola de pagos digitales durante el evento, y aunque después regresa un poco, nunca vuelve al punto de origen.

“Entonces eso es una muy buena noticia, porque lo que quede va a ser mejor a lo que había previo al evento. Y desde ese punto de vista, sí podemos hablar de que es una infraestructura que queda como legado, después de un evento de esas características”, detalló.

En conferencia de prensa, destacó que lo mismo ocurre con el tema del transporte público, donde en entidades como la Ciudad de México y otras, son cada vez más los pagos de viajes que se realizan con medios distintos al efectivo.

“Lo mismo está ocurriendo con el tema del transporte público, lo que estamos invirtiendo en infraestructura para que esas transacciones puedan pasar, no se va a quitar después del mundial, se queda ya instalado y va a permanecer”, expuso.

Hay brecha qué cerrar, pero existe colaboración

El directivo de Visa resaltó que en México hay una brecha qué cerrar respecto al promedio de la región de América Latina en materia de pagos digitales, aunque mencionó que ha habido avances importantes.

“Si bien México ha tenido avances importantes, es decir, siempre la tendencia es hacia arriba, cuando te comparas con pares de la región, ves que otros han avanzado más rápido que nosotros. Sí ha habido un trabajo de tratar de seguir actualizando regulaciones, todo el marco legal para efectos de ser un poco más flexibles”, refirió

Agregó que hoy en México ya hay un ecosistema multidiverso, y que ha habido una buena colaboración con el gobierno, dado que también está en la misma línea reducir el uso del efectivo.

Comercios pueden incrementar ventas si aceptan pagos digitales

Arturo Luna comentó que, con base en diferentes estudios, Visa ha identificado que un comercio puede incrementar entre 20 y 30% sus ventas si aceptan pagos diferentes al efectivo.

Expuso que, con base en datos oficiales, hace cinco años, apenas el 15% de las micro empresas del país aceptaban pagos con tarjeta, y ahora la cifra es de 52%, pero la meta, de acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), es que pase al 62% en el 2030.

“Ha permeado bien el mensaje de la oportunidad que representa aceptar los dólares o la moneda que traigan los visitantes que van a llegar (por el mundial) aceptando pagos digitales”, puntualizó.

El directivo de Visa mencionó también que en dos años los pagos sin contacto (contactless) pasaron del 4 al 30 por ciento, y se estima que la tendencia siga al alza, lo que también ha sido impulsado por los pagos de viajes en transporte público en entidades como la Ciudad de México.

Iniciativas para impulsar a mipymes

Visa, además de impulsar los pagos digitales entre personas y empresas, apoya a mipymes de cara al mundial, a través de diversas iniciativas de impacto social, en colaboración con otras organizaciones como Ola México, Impact Hub y Pro Mujer, así como con el gobierno.

“Visa colabora con organizaciones sociales, entidades de gobierno y aliados estratégicos, para impulsar iniciativas que permitan que más participantes se beneficien de las oportunidades económicas asociadas al evento deportivo más importante de 2026”, argumentó la empresa líder de pagos digitales.

Tan sólo en los últimos cinco meses, de acuerdo con la firma, más de 20,000 mipymes mexicanas han sido fortalecidas a través de iniciativas de impacto social.

"Nuestro trabajo de impacto social busca complementar esfuerzos que ya existen en el ecosistema para ayudar a que más pequeños negocios, emprendedores y comunidades accedan a conocimiento, herramientas y oportunidades que impulsen su crecimiento a largo plazo”, dijo Carlos Corominas, líder de impacto social para Visa en América Latina y el Caribe.