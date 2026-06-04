Roland Garros 2026: efecto dominó de favoritos

Esta edición del Roland Garros ya se ha consolidado como un torneo impredecible e histórico. La inesperada eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda y Novak Djokovic en la tercera significa que no sólo habrá un campeón primerizo de Roland Garros, sino también que Alexander Zverev, Jakub Mensik, Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi ganarán su primer título de Grand Slam.

El caos en las primeras rondas del torneo significó que por primera vez desde 1968, los octavos de final se disputaron sin la presencia de algún excampeón de Grand Slam --- lo cual significó que las casas de apuestas se debieron enfocar a los jugadores que no arribaron al torneo como favoritos.

Después de la eliminación de Sinner, Zverev se convirtió en el principal candidato al título y permanece en esa posición después de los cuartos de final. De los cuatro jugadores restantes, el alemán es el jugador con más experiencia; ha jugado en tres finales de Grand Slam sin ninguna victoria. El tenista de 29 años se encontrará al adolescente Mensik en su 12ª semifinal de major en su carrera y su cuarta aparición en la semifinal de Roland Garros. Zverev es el favorito en llegar a la final y ganar el torneo, con una probabilidad de ganar de -185.

Cobolli entra a las semifinales como el segundo favorito con una probabilidad de -247 para llegar a la final y +350 para ganar el torneo. El italiano obtuvo su primera victoria en un major contra un jugador en el top 10 en su partido con Felix Auger-Aliassime, y aseguró su primera semifinal de Grand Slam. Junto con Mensik es de los semifinalistas con menos experiencia en un major; sin embargo, busca ser el tercer italiano en llegar a la final y el primer campeón transalpino desde Adriano Panatta en 1976.

Previo a los octavos de final, Mensik era el séptimo favorito en ganar el torneo. Después de sus victorias dominantes contra Andrey Rublev y Joao Fonseca, el adolescente checo ha ascendido hasta ocupar el tercer lugar entre los favoritos para ganar el torneo, aun cuando su encuentro semifinalista contra Zverev marca el mayor desafío de su carrera. Tiene una probabilidad de ganar de +318 para llegar a la final y +600 para ganar el torneo.

Finalmente, Arnaldi jugará su primera semifinal en un Grand Slam contra su compatriota, Cobolli, después de que Matteo Berrettini se retiró por lesión. El italiano entra como el menos favorito para ganar el torneo y tercero de los cuatro semifinalistas que jugará su primera semifinal de Grand Slam. Tiene una probabilidad de +197 para llegar a la final y 11-1 para ganar el torneo.

Este viernes 5 de junio se decidirán los dos finalistas en la final del Roland Garros.