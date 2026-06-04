Desalación y naturaleza: retos binacionales en la frontera México-Estados Unidos

En Yuma, Arizona, muy cerca de la frontera entre México y Estados Unidos hay una planta desaladora que se terminó de construir en 1992 y que, sin embargo, nunca ha entrado en plena operación. Las razones son varias, pero una consecuencia concentra la mayor preocupación: ponerla en marcha secaría la Ciénega de Santa Clara, uno de los humedales más importantes del noroeste de México.

Las desaladoras se han propuesto como una alternativa para atender la creciente demanda de agua; sin embargo, también pueden generar impactos ambientales significativos. Un ejemplo de esta tensión entre el abastecimiento hídrico y la conservación de los ecosistemas se observa en la relación entre la Planta Desaladora de Yuma, en Estados Unidos, y la Ciénega de Santa Clara, en México.

Ubicada en el delta del río Colorado, al noroeste del país, la Ciénega es un humedal protegido dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y reconocido internacionalmente por albergar más de 300 mil aves acuáticas migratorias, además de diversas especies protegidas.

Su historia refleja la profunda transformación del delta del río Colorado. Antes de la construcción de presas y de la derivación de agua para distintos usos durante el siglo XX, la región formaba parte de un complejo de humedales que superaba las 500 mil hectáreas. Con el desarrollo de la infraestructura hidráulica, alrededor del 85 % de estos ecosistemas desapareció y, para 1950, el sitio donde hoy se encuentra la Ciénega estaba completamente seco.

Esto cambió a mediados de la década de 1970. Años antes, varios distritos agrícolas del suroeste de Arizona comenzaron a descargar al río Colorado aguas de drenaje con alta salinidad, las cuales formaban parte de las entregas de agua de Estados Unidos a México. La situación provocó una crisis agrícola en el Valle de Mexicali, afectando suelos y cosechas, y derivó en la firma del Acta 242, que estableció límites a la salinidad del agua entregada al país.

Parte de lo acordado incluyó que este drenaje agrícola se enviaría directamente hacia el mar por medio de un canal revestido, pero las instituciones gubernamentales de ambos países estuvieron de acuerdo en terminar el canal 20 km antes de llegar al mar, en la planicie seca del delta, en donde el agua fluiría por gravedad hasta encontrarse con las mareas del Golfo de California.

Lo que nadie previó fue que esas aguas, que comenzaron a fluir en 1976, darían origen de manera fortuita y afortunada, a uno de los casos de restauración más exitosos del mundo, regenerando lo que hoy conocemos como la Ciénega de Santa Clara.

Mientras tanto, diversos usuarios del agua en Estados Unidos buscaban recuperar esos volúmenes de drenaje agrícola. Esto condujo a la construcción de la Planta Desaladora de Yuma, diseñada para operar con el agua que sostiene a la Ciénega. Si la Planta Desaladora de Yuma entra en operaciones, la Ciénega desaparecería.

Desde entonces ha existido una tensión constante entre el interés de varias dependencias de manejo del agua en Estados Unidos para operar la Planta Desaladora de Yuma y las acciones de organizaciones ambientales y autoridades mexicanas para proteger la Ciénega.

Hoy, con una sequía severa en la cuenca y recortes crecientes de agua, se han intensificado los planes para operar la desaladora. Aun así , diversos estudios han demostrado que existen mecanismos para ahorrar agua en la cuenca que son más eficientes, menos costosos y ambientalmente más responsables, como disminuir las pérdidas en la conducción del agua y promover cultivos más adecuados para regiones áridas.

Uno de los grandes retos en este proceso es que, aunque la Ciénega está protegida, el agua que la mantiene no está asegurada para este fin. Ante las crecientes presiones, resulta indispensable fortalecer los esfuerzos para garantizar la permanencia de este humedal. Su conservación es una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, y su futuro depende de que las decisiones reconozcan los beneficios que este ecosistema aporta a nivel internacional.

*El autor es Director del Programa de Becarios para Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de Cornell y miembro de la Alianza Revive el Río Colorado.