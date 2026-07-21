Google conecta un nuevo cable submarino transatlántico entre Portugal y EU

Google de Alphabet dijo este martes que ha conectado con éxito un ⁠nuevo cable submarino transatlántico a Sines, en Portugal, lo que supone una nueva ruta de datos entre Estados Unidos y Europa en un momento en que se dispara la ⁠demanda de servicios de computación ⁠en la nube e inteligencia artificial.

El cable Nuvem de Google, cuyo nombre proviene de la palabra portuguesa que significa "nube", une Myrtle Beach, en Carolina del Sur, con Sines, al sur de Lisboa, pasando por las Bermudas y las Azores.

El sistema de cables Nuvem, que se extiende a lo largo de unos 7,000 km, consta de 16 pares de fibra con una capacidad total de diseño de alrededor de 384 terabits por segundo.

Giorgia Abeltino, directora de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google Cloud para EMEA, afirmó que Nuvem forma parte de una visión más amplia para que Portugal y Europa inviertan en la infraestructura estratégica que sustenta la economía digital.

Los cables submarinos constituyen la columna vertebral de la red mundial, ya que transportan más del 95% del tráfico global de datos.

Dos cables submarinos de alta capacidad ya conectan Portugal con otros continentes: el cable Equiano, propiedad de Google, que llega hasta Sudáfrica pasando por otros países africanos, y el EllaLink, que va desde Sines hasta Brasil.

El ministro de Reforma Estatal e Innovación, Gonçalo Matias, señaló que Nuvem forma parte de una estrategia más amplia para convertir ⁠a Portugal en un centro neurálgico de centros ⁠de datos, inteligencia artificial e innovación, al ⁠tiempo que refuerza la resiliencia y la soberanía digitales de Europa.

"Portugal se está convirtiendo en ⁠lo que su geografía siempre nos ha invitado a ser: la puerta atlántica de Europa, el punto de ​encuentro de tres continentes: Europa, África ‌y América", declaró durante la ceremonia de llegada del cable.

La costa atlántica de Portugal lo posiciona como un centro neurálgico de primer orden para los cables submarinos intercontinentales, lo que contribuye a convertir al país en un imán para los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial.

Lisboa también pretende ⁠aprovechar la abundante energía renovable de bajo costo procedente de fuentes hidroeléctricas, solares y eólicas, con más de 2.6 gigavatios de capacidad en fase de desarrollo.