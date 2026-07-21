Líder opositor Rahul Gandhi pide dimisión de Modi por fuerte represión durante protestas en India

El líder opositor de India Rahul Gandhi ha pedido este martes la dimisión del primer ministro, Narendra Modi, por la fuerte represión policial ejercida durante las protestas estudiantiles contra el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, señalado por filtrar preguntas de los exámenes de acceso a la universidad.

Gandhi, que ha exigido que se lleven a cabo reformas en el sistema educativo y ha insistido en que el ministro debe dejar el cargo, ha lamentado que cientos de personas hayan resultado heridas en enfrentamientos con agentes de Policía durante las manifestaciones que tuvieron lugar el lunes en la capital del país, Nueva Delhi.

"Un ataque a los estudiantes es un ataque a cada familia india. El primer ministro Modi cree que puede escapar sin dar respuestas, sin enfrentar consecuencias. No podrá. No esta vez", señaló, según un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha hecho un llamamiento a cada "indio patriota que cree que los estudiantes merecen justicia: únanse a nosotros en la protesta (dharna) frente a la residencia del primer ministro. La voz de los estudiantes de la India no será ignorada", afirmó.

Se trata de una de las mayores manifestaciones desde que Modi llegó al poder en 2014 y, según datos oficiales, unas 180 personas --unos 60 manifestantes y más de 110 agentes-- en el marco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

"Narendra Modi debe renunciar por haber destruido el futuro de la juventud de India", aclaró Gandhi mientras los convocantes, del recién creado Partido Janta Cucaracha (CJP), apuestan por mantener las protestas hasta que el ministro dimita. El nombre del partido funciona a modo de sátira, en alusión a la formación del partido de Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP).

Cientos de manifestantes siguen acampados en las calles para continuar con las protestas y exigir un futuro mejor para los jóvenes. El fundador del partido, Abhijeet Dipke, ha pedido "no perder la esperanza". "Quieren rompernos, pero no les dejaremos silenciarnos", ha subrayado.