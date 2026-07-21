Social commerce gana terreno en belleza, el 30% ya compra por redes sociales

Las redes sociales ya no solo influyen en la forma en que los consumidores descubren productos de belleza, sino también en dónde y cómo los compran. En México, el social commerce continúa ganando terreno en esta categoría y obliga a las marcas a replantear sus estrategias de venta.

En este sentido, la penetración del social commerce en esta categoría es del 31%, lo que representa una oportunidad para las marcas de promocionar y vender sus productos por redes sociales, de acuerdo con el estudio Beauty & Personal Care México, realizado por Elogia.

Asimismo, la generación Z utiliza las redes sociales no solo como entretenimiento, sino también como un canal de compra, debido a que el 46% de este segmento compra por medio del social commerce.

De acuerdo con el estudio, los compradores más jóvenes no temen a cambiar de marca, ya que se guían mayormente por las recomendaciones por parte de influencers y contenido en redes sociales.

TikTok lidera las compras en redes sociales

El contenido en video, las reseñas y las recomendaciones de creadores de contenido se han convertido en factores que influyen en la decisión de compra.

El papel de las redes sociales no solo se limita a la comunicación y el entretenimiento, sino también a las compras.

Por ello, TikTok se posiciona como la principal plataforma para el social commerce, con un 66% de uso entre los encuestados y en segundo lugar se encuentra Facebook con un 56% de preferencia.

¿Qué pasa con los otros canales de venta?

Aunque las redes sociales han demostrado ser un canal de venta con potencial en el sector de cuidado personal y belleza, esto no significa que el futuro del sector se encamine únicamente a lo digital, sino a un equilibrio entre uno y otro.

En este sentido, el canal digital se mantiene relevante, debido a que el 39% busca y compara en el canal digital, pero finaliza la compra en tienda física.

De acuerdo con el informe, el futuro del sector será híbrido, no completamente digital. Por ello, las marcas deben emplear la omnicanalidad para proporcionar al comprador una mejor experiencia de compra.

En este contexto, la preferencia por comprar en el canal físico se mantiene en primer lugar, porque el 83% adquiere sus productos en puntos de venta físicos, el cual, el supermercado y las farmacias son las preferidas por los mexicanos.

Por otra parte, el 74% compra en el canal online, donde las plataformas de marketplace, las tiendas departamentales online y las tiendas en línea de las marcas son los más utilizados.

Esto demuestra que el social commerce no desplaza a las tiendas físicas, sino que transforma la manera en la que los consumidores toman decisiones. Por eso, el reto para las marcas consiste en integrar ambos canales y ofrecer una experiencia única.