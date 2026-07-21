Países Bajos prohibirá las importaciones de productos de colonos israelíes

El gobierno neerlandés anunció el martes que prohibirá las importaciones procedentes de los Territorios Palestinos ocupados por colonos israelíes a partir del 22 de septiembre.

Países Bajos se sumará a Irlanda, Bélgica y España entre los países de la Unión Europea que han impuesto restricciones al comercio con los territorios ocupados por colonos israelíes.

Cada vez son más los llamamientos para que la UE imponga restricciones a nivel del bloque ante la acción militar de Israel en Gaza y el aumento de la violencia en los territorios ocupados, pero algunos de los 27 miembros se muestran reacios.

La ocupación israelí de los territorios palestinos se considera ilegal según el derecho internacional.

"Con las medidas propuestas, Países Bajos refuerza su compromiso de cumplir con su obligación legal internacional de no contribuir a esta situación ilegal", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La prohibición se aplicará a "la importación, compra y venta de bienes procedentes de asentamientos israelíes ilegales ubicados en los Territorios Palestinos", indicó el ministerio.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y actualmente más de 500,000 colonos viven en esos territorios junto a unos tres millones de palestinos. La violencia en Cisjordania ha aumentado desde el estallido de la guerra de Gaza tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La oenegé Global Echo, que lleva a cabo acciones legales en nombre de los palestinos contra la ocupación, señaló en un informe publicado en junio que Países Bajos representaba un tercio de las exportaciones agrícolas de los asentamientos israelíes y casi la mitad del total enviado a la Unión Europea.