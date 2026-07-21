Cómo un Mundial de 64 equipos podría transformar la economía del futbol

El primer Mundial masculino ⁠de 48 equipos apenas ha terminado, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya ha reconocido la posibilidad de que el mayor torneo del futbol pueda algún día crecer aún más, ⁠una medida que podría alterar de forma fundamental la economía de este deporte.

En declaraciones a la televisión suiza durante el torneo, Infantino dijo que un Mundial de 64 equipos figuraba entre las ideas que podrían examinarse una vez terminado el evento, reabriendo el debate sobre hasta qué punto puede crecer de manera realista la gran cita del futbol.

Las implicaciones logísticas de otra expansión son evidentes. Un torneo más grande requeriría más estadios, más hoteles, más transporte y, ⁠muy probablemente, más tiempo.

Pero las implicaciones financieras podrían resultar aún más significativas. Al ⁠facilitar la clasificación para muchas de las mayores selecciones del futbol, un torneo de 64 equipos podría reducir el valor comercial de las competiciones clasificatorias y aumentar al mismo tiempo la importancia del principal evento propio de la FIFA.

Si las cadenas de televisión otorgan menos valor a las campañas de clasificación, las seis confederaciones regionales del futbol podrían volverse cada vez más dependientes de las distribuciones de la propia FIFA, lo que potencialmente desplazaría más influencia financiera —y poder— hacia el organismo rector mundial.

"No creo que sea una buena idea para el Mundial en sí, y tampoco es una buena idea para nuestras eliminatorias. Así que no apoyo esa idea", dijo el año pasado el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. La posición del organismo rector europeo no ha cambiado desde entonces.

El presidente de la Confederación Asiática de Futbol, el jeque Salman bin Ibrahim al-Jalifa, también ha expresado su oposición y el año pasado se preguntó dónde podría terminar una nueva expansión.

La FIFA no respondió a las solicitudes de comentarios.

"Creo que es importante que, cuando quieres organizar un Mundial, lo hagas para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica", dijo Infantino al hablar de la idea de un torneo ampliado. "Si no das a los países más pequeños la oportunidad de participar en el Mundial, les faltará el incentivo para seguir mejorando".

Desafíos a una escala totalmente distinta

El torneo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá fue el primero desde 1998 en apartarse del formato de 32 equipos, al ampliarse a 48 selecciones y 104 partidos durante más de cinco semanas.

Si la competición mantuviera la misma estructura básica, con grupos de cuatro equipos seguidos de una fase eliminatoria de 32 selecciones, un Mundial de 64 equipos comprendería 128 partidos, 24 más que en 2026 y el doble del total disputado bajo el antiguo formato de 32 equipos.

A menos que la FIFA comprimiera el calendario o programara más partidos de forma simultánea, eso podría añadir aproximadamente otra semana a un torneo que ya dura más de cinco semanas.

Existen planes para que España, Portugal y Marruecos organicen la mayor parte del evento de 2030, con Uruguay, Argentina y Paraguay como anfitriones de un partido de la ronda inicial cada uno para conmemorar el centenario del torneo.

Acomodar a 64 equipos en seis países anfitriones plantea un formidable desafío organizativo. Hacerlo en un solo país podría resultar aún más exigente.

Arabia Saudita, que debe organizar el torneo en solitario en 2034, ya afronta importantes interrogantes de calendario. Se prevé que el Ramadán comience a mediados de noviembre de ese año, lo que dificulta replicar la ventana de noviembre-diciembre utilizada para el Mundial de 2022 en el vecino Qatar y podría obligar a otra reconfiguración sin precedentes del calendario mundial del futbol. Un torneo de 64 equipos magnificaría esos desafíos, al requerir más estadios, instalaciones de entrenamiento, hoteles, capacidad de transporte y voluntarios, además de ejercer una presión adicional sobre la infraestructura de un país que aún está desarrollando su industria turística.

Los ⁠saudíes han propuesto 15 sedes para el formato actual de 48 equipos, con ocho estadios en Riad, cuatro en Yeda y ⁠otros en Khobar, Neom y Abha. Las obras de construcción y renovación ya están en marcha de ⁠cara a la Copa Asiática de 2027.

Presión local

Un Mundial ampliado también sometería a una mayor tensión a un calendario internacional ya congestionado y aumentaría la presión sobre las ligas nacionales, muchas de las cuales se han alineado con la tradicional ⁠temporada europea de agosto a mayo. La J-League japonesa está a punto de iniciar su primera campaña de agosto a mayo, mientras que la Major League Soccer de Estados Unidos planea un cambio similar a partir del próximo año. Por tanto, cualquier futuro Mundial en el invierno boreal alteraría un número cada vez mayor de competiciones, y no principalmente las grandes ligas europeas, como ocurrió en 2022.

Los Mundiales pueden ser costosos para las federaciones nacionales, incluso para las ricas como Francia. La Federación Francesa de Futbol esperaba gastar 24.5 millones de euros (28 millones de dólares) en el Mundial de este año, y su presidente, Philippe Diallo, dijo que Les Bleus probablemente necesitarían al menos alcanzar las semifinales para no perder dinero.

En el Congreso de la FIFA celebrado en abril en Vancouver, Diallo dijo que la FIFA necesitaba proporcionar un mayor apoyo financiero a las selecciones participantes.

Si un torneo de 48 equipos ya está tensando las finanzas de las federaciones participantes, un evento más largo de 64 equipos podría aumentar aún más esos costos.

Las preocupaciones sobre el bienestar de los jugadores también se intensificarían, ya que más partidos añadirían carga de trabajo ⁠a los futbolistas de élite. Un torneo de 64 equipos daría a más países acceso al mayor escenario del futbol, pero también podría reavivar el debate sobre el equilibrio competitivo, la duración del torneo, los costos para los hinchas y si el Mundial corre el riesgo de perder parte de la exclusividad que durante mucho tiempo ha sustentado su atractivo.

Que la idea avance más allá de la discusión puede depender en parte de cómo se juzgue finalmente el primer Mundial de 48 equipos.