¿Por qué son importantes los rituales en el trabajo?

Si al inicio de un día laboral —lunes o el que sea más cuesta arriba para ti— ni tú ni el equipo saben por dónde empezar, quizá necesitan un ritual para arrancar y hacer más significativo su trabajo.

“Los rituales apoyan la seguridad psicológica y el propósito, lo que conduce a un mayor rendimiento”, concluye la estratega laboral Erica Keswin en su libro Rituals Roadmap.

Tomar un café con un colega, hacer un ejercicio grupal, una conservación de algún tema de interés que no sea del trabajo y otros pueden lograr reducir estrés, estimular la empatía y tener un propósito común.

“Los rituales en el lugar de trabajo ayudan a dar estructura y sentido a nuestros días laborales. Suelen estar relacionados con beneficios reales: desde ayudarnos a mantener un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal hasta sacar más partidos a nuestros equipos”, explica el psicólogo Michael I. Norton en su artículo Los beneficios de los rituales diarios avalados por la investigación publicado en Harvard Business Review.

¿Qué son los rituales en el trabajo y por qué funcionan?

Un ritual son acciones grandes o pequeñas que se hacen de manera rutinaria, pero a diferencia de un hábito, estos tienen un mayor significado y deben realizarse tal cual se han planteado.

“Estas actividades a menudo crean un sentimiento de unión. Algunas empresas han incorporado rituales para ayudar a sus empleados a fortalecer los lazos entre ellos”, agrega Norton.

Estos beneficios en el espacio laboral también tienen un fundamento biológico basado en el cerebro.

Cuando los colaboradores hacen alguna actividad colectiva el cerebro libera neurotransmisores —dopamina y oxitocina— relacionados con el placer y la regulación emocional, lo que genera alivio, identidad colectiva y acompañamientos, explica Gerardo Ortiz Moncada, catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM en el artículo Rituales colectivos activan mecanismos cerebrales de bienestar y pertenencia.

En su investigación El efecto ritual, Norton escribe que encontró que 63% de sus entrevistados mencionó que suele realizar un ritual antes de juntas o presentaciones estresantes. Un 79% practica una actividad matutina como meditar o prepararse un café antes de trabajar. Y un 38% afirmó que tiene un ritual en equipo en su centro laboral.

¿Cómo crear y hacer rituales colectivos en el trabajo?

En el imaginario colectivo, un ritual se piensa como esos ejercicio de caídas de confianza en que un colaborador se deja caer y, en teoría, sus compañeros lo atraparán como prueba de confianza y colaboración.

Los especialistas coinciden en un punto: no hay un manual de rituales para el trabajo y, por el contrario, los más afectivos son aquellos que los mismos empleadores crean. Incluso, aunque los trabajadores digan que no les gustan al menos "lo odiaron juntos", dice Norton.

“Mantén la iniciativa en manos de los empleados. Busca maneras de animarlos a crear sus propios rituales de equipo. ¿Qué les gusta hacer juntos?”, recomienda el artículo Rituales en el trabajo: Los equipos que juegan juntos permanecen juntos, publicado en Harvard Business School.

De acuerdo con Norton, los rituales tienen un componente físico, uno comunitario y otro psicológico: palabras o acciones específicas que se hacen juntos al mismo tiempo y se sienten bien de hacerlo como lo acordaron.

6 rituales laborales que han funcionado en empresas como Walmart

Si bien, como dicen los especialistas, no hay un sólo ritual que funcione para todas las organizaciones, estos son algunos ejemplos que han funcionado en empresas de distintos tamaños:

El cántico de Walmart . Sam Walton, fundador de la minorista, implementó que los colaboradores deletreaban juntos y en voz alta el nombre de la empresa al inicio de su jornada.

La hora del Té . IDEO, empresa global de diseño, creó un espacio para que una vez a la semana los empleados se reúnan para tomar un té en “encuentros casuales”. Se desconectan un momento de su quehacer y conviven.

conviven. ¿Qué tal tu fin? Preguntas como estas para compartir algún hecho o experiencia agradable fuera del trabajo puede romper el hielo al inciar una semana laboral.

Organizar salida a la naturaleza , eventos deportivos, retiros corporativos y hasta sesiones de canto grupal.

Comer juntos un día a la semana o concluir una jornada destacando el logro de un miembros del equipo.

Tiempo para conectar. La firma global de comunicación dio un tiempo al mes para que los colaboradores se reunieran para gestionar y compartir sus emociones tras el asesinato de George Floyd -un afroestadounidense- que murió en un arresto por un policía blanco que lo asfixió al presionar con su rodilla el cuello de Floyd en Minnesota, Estados Unidos. Los mismos empleados solicitaron que el Tiempo para conectar permaneciera como una práctica mensual para hablar de eventos que no fueran del trabajo, pero que sí les impactaran emocionalmente.

“Las emociones que las personas pueden experimentar con los rituales son poderosas”, destaca Norton.