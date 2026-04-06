Coca-Cola se alista para adaptar sus procesos ante reducción de jornada laboral en México

Coca-Cola FEMSA se alista para el inicio de la reducción de la jornada laboral en México a partir del 2027, con ajustes en sus procesos y posibles cambios en turnos, lo que podría implicar la necesidad de más personal en algunas áreas para cubrir la operación.

“Algo que tenemos claro es que en el 2030 se va a reducir ocho horas (la jornada laboral), entonces tenemos que trabajar en consecuencia para que eso suceda y adaptarnos. Esto implica adaptar los procesos y contratar a la gente que sea necesaria para que esto se cumpla en los procesos… como en las plantas o en las bodegas”, explicó el director Laboral de la empresa, Jorge Humberto Hermosillo Márquez.

Coca-Cola FEMSA es el embotellador más grande del mundo en términos de ventas de productos de The Coca-Cola Company. Actualmente cuenta con alrededor de 55,000 colaboradores en México.

En entrevista, Hermosillo Márquez aseguró que en todo momento se han adaptado a los cambios laborales que van surgiendo para cumplir con la Ley.

Sobre el posible incremento en costos por la implementación de esta medida, indicó que aún se encuentran trabajando en ello, por lo que no cuentan con un dato preciso, tanto en términos de costo como de inversión.

El directivo recordó que, al ser una empresa muy grande, cuentan con distintos procesos y áreas, como la administrativa, las plantas y las bodegas, donde los horarios están muy controlados y el tiempo extra se paga conforme a la ley.

No obstante, con el ajuste en las horas laborales están replanteando los horarios, lo que podría implicar tiempo extra o la necesidad de más personal para cubrir con la producción y las operaciones del día a día.

Jorge Hermosillo explicó que en las plantas, por ejemplo, es donde más tienen controlados los horarios, ya que operan con un esquema laboral de 12x12.

“A la gente le gusta mucho esto porque en realidad trabaja cuatro días y descansa tres”, acotó. “En las oficinas también somos muy cuidadosos de que la gente entre y salga en tiempo y en forma”, añadió.

Aunque resaltó que no todos los horarios se pueden cubrir con tiempo extra, aunque la ley lo permita, por lo que también será necesario ajustar las plantillas de trabajo para cubrir los procesos que requiere la empresa en tiempo y forma.

La jornada laboral en México se reducirá de manera gradual a partir de 2027 y hasta 2030, con el objetivo de pasar de las actuales 48 horas semanales a 40 horas, como establece la nueva regulación. La disminución será de dos horas por año.

Así, en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028 se reducirá a 44; en 2029 bajará a 42, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

“Tenemos que replantear esos horarios y eso puede implicar tiempo extra, puede implicar mayor cantidad de personas para poderlos cubrir y cumplir, pero son diferentes procesos en donde sucede esto”, reiteró el director Laboral de la embotelladora.

IA para agilizar procesos y atraer talento

El director laboral de Coca-Cola FEMSA explicó que están utilizando la inteligencia artificial (IA) para hacer más eficientes los procesos internos.

Lo anterior, sobre todo para mejorar la atracción de talento y detectar áreas de oportunidad en puestos administrativos y en áreas digitales.

Aclaró que hasta hoy la inteligencia artificial es solo una herramienta que les permite ahorrar tiempo y mejorar procesos, y que no se utiliza ni se considera para reemplazar al personal.

“El uso de la inteligencia artificial lo que te permite es la eficiencia… y nos permite segmentar”, subrayó.