Detienen en Quintana Roo a “El Milo”, operador criminal buscado por Estados Unidos

Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias “El Milo”, identificado como un objetivo prioritario y presunto coordinador operativo y financiero de un grupo delictivo transnacional, quien es requerido por Estados Unidos por delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada.

La captura se realizó en el municipio de Benito Juárez, tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en el fraccionamiento Residencial Arbolada. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Durante la intervención también fue detenido otro presunto integrante del mismo grupo delictivo. Tras una inspección de seguridad, las autoridades aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta.

Objetivo prioritario con orden de extradición

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “El Milo” cuenta con una orden de extradición vigente hacia Estados Unidos, donde es requerido por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de personas y la delincuencia organizada.

Fuentes oficiales lo identifican como operador clave en la estructura financiera de una organización criminal con presencia internacional, lo que lo convierte en un objetivo relevante dentro de las acciones de cooperación binacional.

Tras la verificación de su identidad, el detenido fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, donde continuará el proceso legal correspondiente para su eventual extradición.

Impacto en la estructura criminal

Las autoridades destacaron que la detención representa un golpe directo a la capacidad operativa del grupo delictivo al que pertenece, al tratarse de uno de sus principales coordinadores.

Asimismo, subrayaron que esta acción es resultado del trabajo de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, basados en la coordinación entre dependencias federales y autoridades locales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.