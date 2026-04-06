Aumentan las estaciones de servicio en Querétaro

Querétaro, Qro. El dinamismo del mercado, así como el crecimiento poblacional son parte de los factores que han impulsado un aumento en las estaciones de servicio que operan en la entidad, de acuerdo con la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro (Uesqro).

Al cierre del 2025 la entidad sumó 30 nuevos permisos, totalizando casi 386 estaciones que suministran combustible en el estado, reportó el gerente de la Uesqro, Enrique Arroyo Enzástiga.

“En cuestión de crecimiento sí se dieron nuevos permisos para el cierre del 2025, generamos aproximadamente 30 nuevos permisos. (…) Ha sido mayor, hubo un mayor número de permisos, sin embargo, todavía falta que se autoricen otros más, que están pendientes”, compartió.

Uno de los componentes que influyen en la apertura de nuevas estaciones, enlistó, es llegar a municipios que carecen de gasolineras; también, el crecimiento poblacional que presenta tanto el estado como la región centro del país.

“Hay mucha competitividad, ha habido mucho dinamismo a nivel nacional, hay municipios donde hace falta más estaciones de servicio y, por el contrario, unos donde ya están muy saturados, entonces tratamos de llegar a esos municipios donde no hay estaciones de servicio. (…) Adicionalmente también (el crecimiento poblacional), Querétaro es un boom ahorita y el centro del país en general, entonces eso es lo que ha motivado también esta detonación de más estaciones”, expresó.

La unión registra alrededor de 15 proyectos que están en proceso y gestionan sus permisos ante instancias federales.

Enrique Arroyo mencionó que ha habido cambios en el gobierno federal, lo que ralentiza las autorizaciones de nuevas gasolineras; confió en que el resto del año se agilicen los trámites.

Trazabilidad, clave contra huachicol

Respecto a las estrategias que emprende el sector en contra de la venta ilegal de combustible, el dirigente de la Uesqro agregó que han tenido acercamiento con las autoridades reguladoras para fomentar las revisiones en las gasolineras.

Un área de oportunidad, dijo, es fortalecer la vigilancia en la importación de combustible, dado que puede ser una vía para el ingreso ilícito.

“Como asociación promovemos mucho el apego a la legalidad, hemos tenido acercamientos con autoridades justamente para que haya más revisiones, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. (…) En el tema de la importación de combustible es donde debemos tener más vigilancia, creemos que por ahí es donde entra una gran cantidad de combustible irregular, por no llamarle ilícito, y creo que son las fronteras donde se debe inspeccionar más”, expresó.

La revisión de los proveedores y la trazabilidad del combustible son parte de las estrategias que sigue el sector para contener este delito.

“A nivel federal se dieron nuevas políticas que seguramente están sirviendo para minimizar esto, como lo es el balizado, que le llaman, para tener perfectamente identificadas a todas las pipas que circulan, eso seguramente nos va a ayudar mucho”, apuntó.

En mayo del 2025 el gobierno federal informó sobre una estrategia para combatir el ingreso ilegal de combustibles a México, por medio de un modelo de trazabilidad reforzado.