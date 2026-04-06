Bolsa mexicana inicia la semana con una pérdida de 1.03%

Las bolsas de valores de México cayeron en la primera sesión de esta semana. Los índices locales bajaron después de tres sesiones seguidas con ganancias, en un movimiento contrario a lo observado en Wall Street y con los inversionistas atentos a Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 1.03% a 68,986.63 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.95% con 1,377.35 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el fin de semana con desatar un "infierno" en Irán si no se logra un acuerdo para reanudar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico en el comercio de petróleo, antes del miércoles.

"En las siguientes sesiones, el soporte de 68,500 será clave: la ruptura confirmaría un pánico vendedor si el plazo del martes vence sin un acuerdo, pero una moderación podría activar un rebote", destacó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la baja de Grupo Comercial Chedraui, con 3.67% menos a 103.16 pesos, así como Pinfra, con 3.15% a 289.22 pesos, y la aerolínea Volaris, con 2.83% a 12.71 pesos.