Fortalece Sinaloa su conectividad aérea internacional

A partir de la próxima temporada invernal, la aerolínea Air Canadá comenzará a operar la ruta directa Mazatlán-Vancouver, con dos frecuencias a la semana

Mazatlán, Sinaloa, 6 de abril de 2026.- El estado de Sinaloa fortalece su conectividad aérea internacional con la apertura de la ruta directa Mazatlán-Vancouver, que la aerolínea Air Canadá empezara a operar a partir de la próxima temporada invernal.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, subrayó que esta conexión refleja la confianza de las aerolíneas internacionales y la preferencia del turismo canadiense por el estado de Sinaloa.

“Seguimos fortaleciendo la conectividad internacional de Sinaloa. Por primera vez, Air Canadá llega a nuestro estado con la ruta directa Vancouver-Mazatlán, que iniciará el 15 de diciembre y operará durante la temporada invernal 2026–2027, con vuelos martes y viernes hasta el 9 de abril. Esta llegada refleja la confianza de las aerolíneas internacionales y la preferencia del turismo canadiense por nuestro estado, generando más turismo, inversión y prosperidad compartida para Sinaloa”, detalló.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que este logro es resultado del trabajo coordinado que se realiza entre el Gobierno de Sinaloa y el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) para aumentar la afluencia de pasajeros internacionales en la entidad.

“La apertura de nuevas rutas aéreas desde Canadá hacia Sinaloa es resultado del trabajo coordinado, la visión estratégica y las gestiones permanentes que ha impulsado nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, en conectividad internacional”, afirmó Sosa Osuna.

La ruta directa entre Vancouver y Mazatlán comenzará a operar a partir del 15 de diciembre de 2026 y hasta el 9 de abril de 2027, con dos frecuencias semanales.

Saldrá de Vancouver a las 08:25 horas y llegará a Mazatlán a las 14:00 horas; mientras que del puerto despegará a las 14:55 horas, para aterrizar en Vancouver a las 18:55 horas.

La llegada de Air Canadá a Mazatlán es especialmente relevante, ya que se trata de la aerolínea insignia de Canadá y el mayor proveedor de servicios regulares de pasajeros en el mercado canadiense, lo que eleva la visibilidad, conectividad y confianza del destino a nivel internacional.

La funcionaria estatal destacó que su presencia en la entidad fortalece la diversificación de mercados, facilita el acceso de viajeros de alto valor y consolida a Mazatlán como una opción cada vez más competitiva dentro del Pacífico mexicano.

“Agradecemos el compromiso de OMA, cuyo trabajo ha sido clave en este logro, así como la confianza de las aerolíneas canadienses que siguen apostando por nuestro destino. Mazatlán ha sido y continúa siendo uno de los destinos preferidos por el mercado canadiense”, enfatizó.

Por su parte, Luis Noriega Benet, director comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, resaltó el compromiso de la aerolínea de conectar a México con el mundo a través de Canadá.

“Nos enorgullece seguir creciendo en México, un mercado clave para Air Canadá y reafirmando nuestro compromiso de conectar al país con el mundo a través de Canadá mediante una red de rutas cada vez más robusta”, explicó.

Ricardo Dueñas, director general de OMA, apuntó que la incorporación de esta ruta confirma el compromiso del grupo aeroportuario para impulsar la conectividad internacional de las ciudades a las que atienden, así como para apuntalar su competitividad como polos de desarrollo económico y turístico.

"Esto se logra gracias al ambicioso plan multianual de inversión que estamos desplegando en todas nuestras terminales aéreas”, expresó.