Querétaro alista foro laboral sobre reducción de jornada, IA en conciliación y otros temas

Querétaro, Qro. La reducción de la jornada semanal, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de conciliación, son algunos de los temas que se abordarán en el foro laboral que prepara la Secretaría del Trabajo (ST) del estado.

También se tratarán aspectos relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), confirmó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

Se prevé que el evento se realice en mayo y se sumen agregados laborales tanto de Canadá como de Estados Unidos, así como autoridades federales de México.

“Lo primero que tendremos será un congreso laboral precisamente de análisis de lo que se desarrolla en torno a ello. La intención es agregar a nuestros agregados laborales tanto de Canadá como de Estados Unidos, será sede en Querétaro. (…) Vamos a tener algunos invitados de autoridades federales también”, expresó.

Respecto a la reducción de la jornada, la titular de la ST del estado recordó que el 1 de mayo entran en vigor los ajustes a la legislación, por lo que será uno de los temas a tratar; la reducción será gradual e iniciará en enero del 2027 para finalizar en el 2030.

“El tema de la reducción de la jornada laboral que, además, se va a implementar, a cobrar vigencia, en mayo. Dos, el análisis del contenido del T-MEC. Y tercero el tema de inteligencia artificial en materia de conciliación que ya están emitiéndose algunos criterios jurisprudenciales y ello abona totalmente a los datos positivos que hoy tenemos en el Centro de Conciliación Laboral”, declaró.

En tanto, el evento estará dirigido a organizaciones sindicales y cámaras empresariales del estado.

Mercado laboral

En Querétaro la población económicamente activa es de 1.2 millones de personas, al corte del cuarto trimestre del 2025, precisa la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En ese periodo la tasa de participación económica llegó a 62.9%, mientras que la tasa de desocupación fue de 2.4%, la tasa de informalidad laboral de 40.7% y la tasa de subocupación de 1.2%, detallan los resultados de la encuesta.

Del total de la población ocupada en el estado, 61% se emplea en el sector terciario: principalmente en el comercio, los servicios profesionales, financieros y corporativos, entre otros. Es así que 34.3% labora en el sector secundario, principalmente en la industria manufacturera y en la construcción. Y 4.4% es población ocupada en actividades primarias, como la agricultura, ganadería, entre otras.

La encuesta también revela que en el trimestre octubre-diciembre del 2205, en promedio la población trabajó 43.2 horas a la semana. La mayoría, 55.5%, trabajó de 35 a 48 horas, incluso, 26% laboró más de 48 horas.