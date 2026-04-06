ONU confirma primera cumbre global del tratado oceánico para enero de 2027

La primera reunión formal (COP1) de los Estados que han ratificado el histórico tratado para proteger la alta mar se celebrará del 11 al 22 de enero de 2027, anunció el lunes el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Tras consultas con los Estados miembros, la comisión preparatoria para la aplicación de este tratado, que entró oficialmente en vigor a comienzos de año, había propuesto celebrar esta reunión inaugural en la sede de la ONU en Nueva York en esas fechas, que debían ser confirmadas por el secretario general de Naciones Unidas.

Al término de la última reunión preparatoria, la semana pasada en Nueva York, la Alianza para la Alta Mar celebró los "avances" realizados para preparar el terreno de la COP1.

Pero el trabajo para transformar el texto del tratado "en algo que pueda permitir cambios en el agua está lejos de haber terminado", comentó Rebecca Hubbard, directora de esta coalición, aludiendo en particular a las preocupaciones relacionadas con las relaciones con otras organizaciones vinculadas a la alta mar, en especial las organizaciones regionales de pesca.

La alta mar comienza donde terminan las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las costas, y no está bajo la jurisdicción de ningún Estado.

Hoy en día, solo alrededor del 1% de la alta mar, que representa casi la mitad del planeta y el 60% de los océanos, está sujeta a medidas de conservación.