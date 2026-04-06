Wall Street cierra con ganancias ante expectativas de una pausa en la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias la primera jornada de esta semana. El apetito por riesgo impulsó a las referencias estadounidenses ante la expectativa por una posible pausa de 45 días en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.36% a 46,669.88 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.44% a 6,611.83 puntos. El Nasdaq composite subió 0.54% a 21,996.34.

Estados Unidos e Irán evalúan una propuesta para una pausa en las hostilidades mediada por Egipto, Pakistán y Turquía. El plan propone una pausa inmediata a su guerra de cinco semanas por 45 días que servirían para negociar un acuerdo de paz definitivo.

Ese sentimiento optimista fue contenido por declaraciones encontradas de ambas partes, entre ellas el ultimátum que dio el presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán para abrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles o enfrentarse a "un infierno".

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias. Destacó el de empresas de consumo discrecional (+0.80%), mientras que el de servicios públicos (-0.43%) lideró las caídas. Dentro del Dow Jones sobresalió Boeing (+1.96%).