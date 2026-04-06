Cancún se encuentra al 80% de ocupación, afirma secretario de turismo municipal

Cancún, QRoo.- Un primer corte de caja a la mitad del periodo vacacional de Semana Santa arroja que Cancún ya se encuentra al 80% de ocupación, lo mismo que Costa Mujeres, lo que fortalece la presencia del Caribe mexicano como uno de los principales polos turísticos del país.

El titular de la secretaria de Turismo de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta Razo comentó que tan sólo en Cancún se espera una derrama económica por 800 millones de dólares, derivado de que la Semana Santa se empató con la temporada de springbreakers, la cual se estima que trajo alrededor de 20,000 estudiantes estadounidenses.

A la vez, el sector náutico en Quintana Roo reportó un inicio positivo en el periodo vacacional de Semana Santa, con niveles de operación cercanos a 70% de su capacidad, en línea con las proyecciones del sector.

Así lo informó Ricardo Muleiro López, director ejecutivo de Asociados Náuticos de Quintana Roo, quien destacó que el comportamiento ha sido similar al registrado en la ocupación hotelera.

“Estamos operando cerca de 70% de nuestras capacidades establecidas, que era la previsión para esta primera semana vacacional”.

Indicó que se espera un repunte aún mayor en los próximos días, particularmente viernes y sábado, considerados como los de mayor afluencia turística.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, informó que durante las dos semanas de vacaciones se espera la llegada de alrededor de 1.2 millones de visitantes nacionales e internacionales a los distintos destinos del estado.

El funcionario explicó que, de cumplirse estas proyecciones, la derrama económica podría alcanzar cerca de 1,000 millones de dólares, lo que colocaría a esta temporada como una de las más dinámicas de los últimos años para la industria turística.