Mitsubishi cierra el año fiscal 2025 con crecimiento a doble dígito

Mitsubishi Motors de México aceleró su crecimiento a doble digito durante su año fiscal 2025 – 2026, donde sus ventas se vieron fortalecidas por las pick up y SUV.

La firma japonesa destacó que su estrategia de producto está rindiendo frutos sólidos.

Al cierre de marzo de 2026, la empresa anunció crecimiento del 16% al término de su año fiscal japonés 2025 (abril 2025 – marzo 2026), superando significativamente el promedio de la industria nacional.

Con un total de 29,506 unidades comercializadas durante este periodo, la marca no solo consolida su presencia en el mercado mexicano, sino que escala posiciones hasta situarse dentro del Top 15 de ventas de vehículos en el país, alcanzando el 2.74% de participación de mercado.

La columna vertebral de estos resultados recae en la versatilidad de su catálogo. La pick up L200 se mantiene como la “reina” de la marca, al representar casi la mitad de sus operaciones.

El desempeño de Mitsubishi durante el último mes fue particularmente notable. Mientras que la industria automotriz general registró un crecimiento moderado del 2.4% (con 131,548 unidades vendidas según cifras de Inegi y AMIA), la marca de los tres diamantes disparó sus cifras.

Para el mes de marzo se comercializaron 3,601 unidades, lo que representó crecimiento de 37% comparado con marzo del 2025.

Mientras el crecimiento acumulado, de enero a mar del presente año el aumento fue de 22% respecto al año anterior.

En enero pasado, la automotriz japonesa lanzó al mercado mexicano la SUV Outlander en su versión a gasolina como una apuesta para los consumidores mexicanos que se resisten al cambio de tecnología.

Luego de su éxito con la Outlander Sport que presentó crecimiento de 200% al cierre del 2025 con más de 7,200 unidades. Y de la Outlander híbrida conectable (PHEV) que aumentó 20% al cierre del 2025. Mitsubishi presentó la cuarta generación de Outlander que desde 2013 ha recibido más de 80 premios a nivel global.

“Mitsubishi Outlander 2026 ha sido diseñada para cubrir las expectativas de los consumidores actuales, con una propuesta de valor muy interesante dentro del segmento y consolidándose como una opción más robusta, moderna y competitiva”, refirió la empresa.