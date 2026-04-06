Quintana Roo con seis nominaciones a Lo Mejor de México

Cancún, QRoo.- Quintana Roo cuenta con seis nominaciones en igual número de categorías en los premios Lo Mejor de México que se entregarán en la edición 50 del Tianguis Turístico 2026 a realizarse en el puerto de Acapulco del 27 al 30 de abril.

El municipio de Bacalar compite en la categoría de Mejor Pueblo Mágico; mientras que la Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos busca coronarse como La Mejor Ruta Turística.

El Festival de Jazz de la Riviera Maya aparece en la categoría de Mejor Festival cultural Contemporáneo; mientras que Tulum hace lo propio en la Mejor Experiencia que Combina Naturaleza y Espiritualidad

En la categoría de Mejor evento deportivo para disfrutar en un escenario sorprendente figura el Cruce Cancún-Cozumel, mientras que Holbox aparece en la categoría de Mejores experiencias para vivir en México al menos una vez en la vida.

Los premios "Lo Mejor de México", organizados por la revista México Desconocido, son un reconocimiento anual que busca premiar las mejores experiencias, destinos, Pueblos Mágicos y propuestas turísticas del país.

La selección de los ganadores se basa en las votaciones de viajeros y el público en general, consolidándose como una de las principales vitrinas de promoción turística nacional.

En 2025, Bacalar se alzó con el reconocimiento a mejor experiencia de salud y bienestar, imponiéndose a Los Azufres, Michoacán, y Tepoztlán, Morelos, que también fueron finalistas.

Mientras que en 2024 Isla Mujeres se alzó con el trofeo a Pueblo Mágico para vivir la mejor experiencia junto al mar, mientras que Bacalar también figuró como Mejor Pueblo Mágico para una escapada de salud y bienestar.

Para la edición 2026 las votaciones estarán abiertas hasta el 20 de abril en el portal https://lomejormexico.com/ donde los participantes podrán concursar en un trivia para ganar un viaje para 2 personas (3 noches y 4 días) al destino de su predilección dentro de los ganadores a la edición 2026 del certamen.