FEMSA busca triplicar ventas de café en OXXO; bajaría precios

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) ve espacio para triplicar las ventas de café en las tiendas OXXO, donde actualmente se venden 28 tazas por día, en promedio, por sucursal en México, por lo que preparan una estrategia que contempla medidas como bajar los precios.

Así lo adelantó José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de la empresa, tras destacar que en las tiendas de conveniencia de Japón se venden más de 100 tazas de café al día y en Colombia alrededor de 90, lo que demuestra la capacidad de crecimiento en México.

“Hay un gran potencial para que aumentemos las ventas de café en nuestras tiendas... Tenemos muy buen café; es 100% mexicano, originario de Hidalgo, Oaxaca y Veracruz”, dijo.

“Creo que necesitamos ganar la narrativa sobre por qué el mejor café para comenzar la mañana es el de OXXO. Es de alta calidad, realmente asequible, tiene un precio muy conveniente y estamos considerando incluso bajar el precio”, sostuvo.

El precio regular de un café Andatti americano o capuchino mediano en la cadena de la tienda de conveniencia es de 25 pesos.

En su reciente conferencia virtual con analistas, Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, agregó que para aumentar las ventas de café también analizan modernizar las máquinas, con equipos más automatizados.

Lo anterior, luego de un viaje a Japón donde atestiguaron los avances en la infraestructura de las cafeterías. “Ahora nuestras máquinas de café parecen de hace 10 años. Es impresionante cómo ha evolucionado la infraestructura de las cafeterías en los mercados desarrollados”, anotó.

Va por desayunos para aumentar ingreso

Tras destacar que “la gente no va a OXXO solo por el café”, el CEO de FEMSA dijo que además están reforzando su oferta de alimentos para aprovechar las ocasiones de consumo como el desayuno, un segmento que en otros mercados representa hasta 25% de los ingresos de las tiendas que operan.

“En Colombia más del 25% de nuestros ingresos son alimentos. En Brasil, es casi el 20 por ciento. En México, tenemos un largo camino por recorrer para llegar a esos números”, aseguró.

Actualmente, abundó, están experimentando propuestas para ofrecer desayunos calientes, aunque no han encontrado una opción que funcione para todas las tiendas del país.

La complejidad es ofrecer un producto recién horneado con proteína para comenzar la mañana, dijo el directivo. También están probando iniciativas locales como un menú de pizza en Monterrey, Nuevo León, y productos de playa.

“Necesitamos ser más competitivos en el día a día y en la reposición. Necesitamos seguir ganando participación en nuestras categorías de impulsos”, subrayó José Antonio Fernández Garza-Lagüera.